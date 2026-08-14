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صحة

السجائر الإلكترونية قد تؤثر على نمو الأجنة.. دراسة علمية تكشف

Lebanon 24
14-08-2026 | 04:10
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السجائر الإلكترونية قد تؤثر على نمو الأجنة.. دراسة علمية تكشف
السجائر الإلكترونية قد تؤثر على نمو الأجنة.. دراسة علمية تكشف photos 0
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كشفت تجارب أن مادة كيميائية منكِهة تستخدم بتركيزات عالية وبكثرة في السجائر الإلكترونية ربما تسبب اضطرابا في النمو الطبيعي للأجنة لدى النساء الحوامل اللاتي يستخدمن هذه السجائر.

ودرس الباحثون تأثيرات مادة الفانيلين المنكهة في أنابيب الاختبار، بالنظر إلى أنه من غير الأخلاقي اختبار هذه المادة الكيميائية على أجنة بشرية في نساء حوامل.

ولدى الخلايا الجذعية الجنينية البشرية المستخدمة في التجارب، والتي تشبه تلك الموجودة في الأجنة البشرية في الأسبوع الثالث من الحمل، القدرة على التطور إلى أي نوع من الخلايا.
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وعندما قام الباحثون بتعريض الخلايا لكميات مجهرية من الفانيلين، وجدوا أن ما يسمى بالتركيزات الميكرومولارية تميل لقتل الخلايا، في حين أن التركيزات النانومولارية تسببت في فقدان الخلايا لقدرتها على التطور إلى أي نوع من أنواع الخلايا.

وقالت برو تالبوت، رئيسة فريق الدراسة من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، في بيان "هذه التغيرات ربما تكون خطيرة للغاية ويمكن أن تعرقل النمو الطبيعي للأجنة".

ومن المعروف أن غشاء الخلايا الجنينية يحتوي على بروتين يسمى "تي.آر.بي.في.4" يرتبط مع الفانيلين.

وعندما قام الباحثون بتعطيل عمل هذا البروتين، تم أيضا تعطيل تأثير الفانيلين على الخلايا الجذعية، مما دفعهم إلى استنتاج أن هذا البروتين هو السبب وراء تأثيرات هذه النكهة على الخلايا.

وحذر الباحثون من أن النتائج التي جرى التوصل إليها في أنابيب الاختبار لا تعني بالضرورة حدوث التأثيرات نفسها لدى النساء وأجنتهن.

ومع ذلك، يمكن أن تساعد الدراسة في تفسير سبب ارتباط التدخين الإلكتروني بصعوبة الحمل والإجهاض لدى النساء، وفق ما ذكر الباحثون في تقرير نُشر في دورية "هيومان ريبرودكشن".
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فريق الدراسة

كاليفورنيا

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