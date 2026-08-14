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صحة

الاكتئاب يغيّر نظرة العين للعالم.. دراسة تكشف التفاصيل

Lebanon 24
14-08-2026 | 07:37
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الاكتئاب يغيّر نظرة العين للعالم.. دراسة تكشف التفاصيل
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كشفت دراسة حديثة أن الاكتئاب قد يؤثر في طريقة استجابة العين للتباين البصري، ما قد يجعل المصابين به يدركون العالم بدرجات أقل من التباين، ولو على مستوى لا شعوري.

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وأجرى باحثون من جامعة فرايبورغ الألمانية الدراسة على 80 شخصًا، بينهم 40 مصابًا بالاكتئاب الشديد و40 سليمًا، وعرضوا عليهم أنماط شطرنجية بالأبيض والأسود بدرجات تباين مختلفة، مع قياس استجابة شبكية العين بواسطة تخطيط كهربية الشبكية.

وأظهرت النتائج انخفاضًا واضحًا في استجابة الشبكية للتباين لدى المصابين بالاكتئاب، بغض النظر عن تناولهم مضادات الاكتئاب.

وأوضح الباحثون أن هذه الاستجابة تحدث خلال أجزاء من الثانية، قبل الإدراك الواعي للصورة، مرجحين أن يكون للدوبامين دور فيها، نظرًا لارتباطه بوظائف تتأثر بالاكتئاب، مثل الدافع والانتباه.

ويرى العلماء أن شبكية العين قد تشكل مستقبلًا مؤشرًا موضوعيًا للمساعدة في تقييم الاكتئاب ومتابعة الاستجابة للعلاج.

لكنهم أكدوا أن النتائج لا تعني أن المصابين يرون العالم فعليًا بدرجات رمادية، مشددين على الحاجة إلى مزيد من الدراسات.

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جامعة فرايبورغ

جامعة فراي

الألمانية

على الحاج

فرايبورغ

العلم

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