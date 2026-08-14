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صحة

تقرير طبي يحذّر: لا تتجاهل التعرق الليلي

Lebanon 24
14-08-2026 | 14:00
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تقرير طبي يحذّر: لا تتجاهل التعرق الليلي
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مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، قد يكون التعرق أثناء النوم أمراً طبيعياً، إلا أن استمرار التعرق الليلي الشديد من دون سبب واضح قد يستدعي استشارة الطبيب، إذ يمكن أن يرتبط في بعض الحالات بأنواع معينة من السرطان.

وبحسب منظمة أبحاث السرطان في بريطانيا، فإن نحو 32% ممن يلاحظون أعراضاً قد تكون مرتبطة بالسرطان لا يستشيرون الطبيب خلال الأشهر الستة التالية لظهورها.

وتشمل العلامات التي تستدعي الانتباه: التعرق الليلي الشديد، الإرهاق المستمر، الحكة، تغير الشهية، الانتفاخ، فقدان الوزن غير المبرر، ظهور كدمات أو نزيف من دون سبب واضح، وآلام العظام والمفاصل، إضافة إلى ضيق التنفس.

وأوضح اختصاصي علاج الأورام بالإشعاع جيري كوبيس أن التعرق خلال ليلة أو ليلتين حارتين لا يستدعي القلق، لكن الاستيقاظ بشكل متكرر وارتداء ملابس نوم مبللة بالكامل بالعرق رغم برودة الغرفة يختلف عن الشعور الطبيعي بالحرارة.

وأشار إلى أن التعرق الليلي غير المبرر والمستمر لأكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يستدعي تحديد موعد مع الطبيب، مع ضرورة طلب المشورة الطبية في وقت أقرب إذا كان التعرق شديداً أو ترافق مع أعراض أخرى مثل الحمى أو فقدان الوزن.

ومع ذلك، شدد كوبيس على أن السرطان ليس السبب الأكثر شيوعاً للتعرق الليلي، إذ يمكن أن ينتج عن عوامل وحالات صحية متعددة، بينها انقطاع الطمث، والقلق، وفرط نشاط الغدة الدرقية، وتناول الكحول، إضافة إلى بعض الأدوية.

وأكد أن الرسالة الأساسية ليست إثارة الذعر، بل الانتباه إلى أي تغير صحي مستمر وغير مبرر، خصوصاً عندما يترافق مع علامات تحذيرية أخرى.

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