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صحة

هل يقي فيتامين "D" من السكري؟

Lebanon 24
15-08-2026 | 12:00
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هل يقي فيتامين D من السكري؟
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يُعرف فيتامين "D" بدوره الأساسي في دعم صحة العظام، لكن أبحاثاً متزايدة تشير إلى أنه قد يساعد أيضاً في ضبط سكر الدم، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري.
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وبحسب "Verywell Health"، أظهر تحليل حديث أن تناول مكملات فيتامين "D" زاد احتمال عودة المصابين بمقدمات السكري إلى مستويات طبيعية من سكر الدم بنسبة 27% مقارنة بمن تناولوا علاجاً وهمياً.

وقال أناستاسيوس بيتاس، كبير معدي الدراسة ورئيس قسم الغدد الصماء والسكري والتمثيل الغذائي في "Tufts Medical Center"، إن التأثير الأساسي لفيتامين "D" يتمثل في تحسين إفراز الإنسولين من خلايا بيتا في البنكرياس. لكنه أوضح أن المكملات لا تقدم فائدة واضحة في ما يتعلق بالسكري لمن لا يعانون مقدمات السكري.

وقد يساعد فيتامين "D" أيضاً في تقليل الالتهاب، وهو عامل يرتبط بمقاومة الإنسولين وضعف امتصاص الغلوكوز داخل الجسم.

وفي التجارب السريرية، بلغ متوسط الجرعة اليومية نحو 4300 وحدة دولية، وهي أعلى بكثير من التوصيات المعتادة البالغة 600 وحدة للبالغين بين 19 و70 عاماً، و800 وحدة لمن هم في سن 71 عاماً وما فوق.

وفي عام 2024، أوصت "Endocrine Society" بأن يتناول البالغون الأكثر عرضة للخطر والمصابون بمقدمات السكري جرعات من فيتامين "D" أعلى من الكمية اليومية الموصى بها، بهدف تقليل خطر تطور الحالة إلى سكري. ولم تحدد الإرشادات جرعة يومية ثابتة، لكن متوسط الجرعات في الدراسات التي استندت إليها بلغ نحو 3500 وحدة دولية يومياً.

وقالت جوآن مانسون، أستاذة الطب في "Harvard Medical School"، إن فيتامين "D" آمن عموماً لمن يخشون عدم الحصول على كمية كافية من الطعام أو الشمس، لكنها حذرت من الجرعات الضخمة التي تتجاوز 5000 وحدة دولية يومياً، لأنها لم تُختبر على المدى الطويل.

ولا توجد كميات كبيرة من فيتامين "D" طبيعياً في كثير من الأطعمة، لكن بعض المنتجات تكون مدعمة به، مثل الحليب ومشروبات نباتية وحبوب الإفطار وعصير البرتقال. وتُعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة من أفضل مصادره الطبيعية، فيما تحتوي صفار البيض والكبد والجبن على كميات أقل.

في المقابل، حذرت روزالينا مكوي من جامعة ماريلاند من أن الجرعات العالية قد تسبب فرط كالسيوم الدم، وهي حالة تؤدي إلى تراكم الكالسيوم في الدم، وقد تضعف العظام وتزيد خطر حصى الكلى وتؤثر في القلب والدماغ.

 
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