إحذروا.. مكوّن في مطبخكم قد يسرّع انتشار السرطان!

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توصلت دراسة حديثة إلى أن نوعًا من السكر الشائع "الفركتوز" قد يلعب دورًا غير متوقع في مساعدة الخلايا السرطانية على الانتشار بعد العلاج، ما يفتح بابًا جديدًا لفهم أسباب عودة المرض.وبينت الدراسة، المنشورة في مجلة Nature Aging، أن بعض الخلايا السرطانية التي تنجو من العلاج الكيماوي بالكامل، بل تدخل في حالة تُعرف بالشيخوخة الخلوية أو "cellular senescence"، تظل خلالها نشطة أيضيًا وتفرز مجموعة من الجزيئات التي تؤثر على الخلايا المحيطة.وقاد البحث فريق من The Wistar Institute، حيث اكتشفوا أن الفركتوز وهو سكر موجود في العديد من الأطعمة والمشروبات قد يكون أحد هذه الإشارات التي تدفع الخلايا السرطانية للانتشار.وأوضح الباحث أيدان كول أن الدراسة تُعد من أوائل الأبحاث التي تُظهر أن عنصرًا غذائيًا يمكن أن يعمل كإشارة مباشرة تؤثر على سلوك الخلايا السرطانية.وركزت الدراسة على سرطان المبيض، حيث تم تحفيز الخلايا السرطانية في المختبر للدخول في حالة الشيخوخة الخلوية باستخدام دواء كيميائي. وبعد تحليل المواد التي تفرزها هذه الخلايا، تبين أنها تطلق كميات مرتفعة من الفركتوز.وعند تعريض خلايا سرطانية سليمة لهذا الوسط، لم تزد سرعة نموها، لكنها أصبحت أكثر قدرة على الانفصال عن الخلايا المجاورة وهي الخطوة الأولى في عملية انتشار السرطان داخل الجسم.وكشف الباحثون أن الفركتوز لا يعمل فقط كمصدر للطاقة، بل يغير طريقة عمل الميتوكوندريا داخل الخلايا، ما يؤدي إلى تقليل إنتاج . وبما أن الكوليسترول يساعد في تثبيت أغشية الخلايا وربطها ببعضها، فإن انخفاضه يجعل الخلايا أقل تماسكًا وأكثر قابلية للانفصال والانتشار.الدراسة في مراحل ما قبل التجارب السريريةوشدد الباحثون على أن الدراسة لا تزال في مراحل ما قبل التجارب السريرية، ولا تعني أن تناول الفركتوز وحده يسبب انتشار السرطان لدى البشر.لكن في ظل ارتفاع استهلاك السكريات عالميًا، يرى الباحثون أن هذه النتائج تستحق مزيدًا من التحقيق، خاصة لفهم العلاقة بين وتطور السرطان.