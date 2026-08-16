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صحة

جسمك يحذرك من كثرة الملح.. انتبه لهذه العلامات

Lebanon 24
16-08-2026 | 06:30
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جسمك يحذرك من كثرة الملح.. انتبه لهذه العلامات
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قد لا ينتبه كثيرون إلى كمية الملح التي يتناولونها يومياً، خصوصاً أن الصوديوم لا يأتي فقط من ملح الطعام، بل يوجد أيضاً في الأطعمة المصنعة والوجبات الجاهزة.

وبحسب موقع "Verywell Health"، قد يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، كما قد ترافقه علامات عدة، أبرزها العطش والجفاف، والصداع، والإرهاق، وخفقان القلب، والانتفاخ وتورم الجسم، وزيادة الوزن بسبب احتباس السوائل، واضطرابات الجهاز الهضمي ومشكلات النوم.
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ولا تعني هذه الأعراض بالضرورة أن الإفراط في الملح هو سببها، لكنها قد تستدعي الانتباه إلى النظام الغذائي واستشارة الطبيب في حال استمرارها أو اشتدادها.

ماذا يحدث للجسم؟

يُعد ارتفاع ضغط الدم من أبرز المخاطر المرتبطة بالإفراط في الصوديوم؛ إذ يزيد الضغط على القلب والأوعية الدموية. ومع مرور الوقت، قد يسهم ذلك في تضخم عضلة القلب وتصلب الشرايين، ما يزيد خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب واضطرابات نظم القلب.

وقد تمتد الأضرار إلى أعضاء أخرى؛ إذ يرتبط ارتفاع الصوديوم بزيادة فقدان الكالسيوم عبر البول، ما قد يزيد خطر هشاشة العظام وحصوات الكلى. كما يمكن لارتفاع ضغط الدم المستمر أن يضر بوظائف الكلى، فيما قد يؤدي احتباس السوائل الشديد في بعض الحالات إلى تفاقم مشكلات الكبد.

كيف تقلل استهلاك الملح؟

ويمكن خفض كمية الصوديوم عبر تقليل الأطعمة المصنعة والوجبات الجاهزة، والاعتماد بصورة أكبر على الأطعمة الطازجة، وقراءة الملصقات الغذائية، وشطف بعض الأطعمة المعلبة قبل تناولها.

كذلك، يمكن الاستعاضة عن الملح بالأعشاب والتوابل الخالية من الصوديوم والليمون لإضافة نكهة إلى الطعام.

ولا تعني مراقبة استهلاك الملح الامتناع عنه تماماً، بل تناوله باعتدال وتجنب الإفراط فيه، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والكلى.
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