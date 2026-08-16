قاعدة غذائية بسيطة لحماية القلب

يؤكد جراح القلب والصدرالدكتور ، الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا، أن يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة القلب والجسم، مشددًا على أن اختيار الأطعمة اليومية يجب ألا يكون أمرًا عشوائيًا.

وبعد تعرضه لأزمة قلبية، دفعته تجربته إلى التعمق أكثر في كيفية دعم الجسم بالعناصر الغذائية المناسبة والحفاظ على صحة القلب. ويشير لندن إلى أن ما نضعه في أطباقنا ينعكس بشكل مباشر على صحتنا ومستوى نشاطنا وجودة حياتنا اليومية.

قاعدة بسيطة عند اختيار الطعام

يستخدم لندن مع مرضاه قاعدة يصفها بـ"الذهبية"، وهي: "كلما طالت مدة صلاحية الطعام، قصر عمرك"، في إشارة إلى ضرورة تقليل الاعتماد على الأطعمة فائقة التصنيع، التي يمكن أن تبقى صالحة للاستهلاك لفترات طويلة.

ويلاحظ أن معظم المتاجر تضع الفواكه والخضراوات والأطعمة الطازجة على أطراف المتجر، بينما تتركز المنتجات المصنعة في الممرات الداخلية، وهو ما يستند إليه في طريقة تسوقه.

قاعدة 20/80 في التسوق

يعتمد لندن أسلوبًا بسيطًا يعرف بقاعدة 20/80؛ إذ يخصص نحو 80% من وقت التسوق للأقسام الخارجية التي تضم المنتجات الطازجة، بينما لا يتجاوز الوقت الذي يقضيه في الممرات الداخلية 20%.

ويركز خلال تسوقه على خمس مجموعات رئيسية من الأغذية، هي:

الفواكه.

الخضراوات.

الألياف.

البروتين.

الدهون الصحية.

الأطعمة فائقة التصنيع تحت المجهر

يحذر جراح القلب من الإفراط في تناول الأطعمة فائقة التصنيع، مشيرًا إلى ارتباط الإكثار منها بزيادة مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ومتلازمة الأيض وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويرى أن بعض هذه المنتجات مصمم ليكون شديد الاستساغة، ما قد يدفع إلى تناول كميات أكبر من الطعام ويجعل الشهية والوزن أكثر صعوبة.

لا تعتمد على العبارات التسويقية

وينصح لندن بعدم الاكتفاء بالعبارات الموجودة على واجهة عبوة المنتج، مثل "طبيعي" أو "قليل الدسم" أو "مدعّم"، لأنها قد تكون جزءًا من استراتيجية تسويقية.

وبدلًا من ذلك، يدعو إلى قراءة قائمة المكونات بعناية، موضحًا أن القائمة القصيرة غالبًا ما تكون أفضل، وأن ترتيب المكونات يكشف عن نسبتها في المنتج؛ فكلما جاء المكون في بداية القائمة كانت كميته أكبر.

كما يشدد على الانتباه إلى السكريات المضافة والمواد الحافظة عند اختيار المنتجات المصنعة.

التخطيط قبل الذهاب إلى المتجر

ويختتم لندن نصائحه بالتأكيد على أهمية إعداد قائمة مشتريات مسبقًا، والالتزام بها قدر الإمكان، مع تجنب التسوق أثناء الشعور بالجوع، لأن ذلك قد يزيد احتمالية شراء أطعمة غير صحية.

ويقول إن مراجعة المشتريات قبل مغادرة المتجر تساعد أيضًا على التأكد من أن معظم الخيارات الموجودة في العربة تتوافق مع أهداف النظام الغذائي الصحي.