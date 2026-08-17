من الحمضيات إلى الزبادي.. أطعمة تدعم جهاز المناعة

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لا يوجد طعام قادر بمفرده على منع الإصابة بالأمراض أو منح الجسم "مناعة خارقة"، لكن المتوازن يزود جهاز المناعة بالعناصر التي يحتاج إليها لأداء وظائفه بصورة طبيعية.وبحسب موقع "Health"، تحتوي مجموعة من الأطعمة الشائعة على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة ودهون صحية تؤدي أدواراً مهمة في وظائف المناعة والصحة العامة.وتؤكد معاهد الصحة الوطنية الأميركية أن الحصول على كميات كافية من العناصر الغذائية ضروري لعمل الجهاز المناعي، لكن تناول المزيد منها، خصوصاً عبر المكملات، لا يمنع العدوى أو يسرع التعافي لدى الأشخاص الذين لا يعانون نقصاً غذائياً.يعد البرتقال والليمون والغريب فروت واليوسفي من أبرز المصادر الغذائية لفيتامين "سي"، الذي يؤدي دوراً مهماً في المناعة الفطرية والمكتسبة، ويسهم في الوظائف الطبيعية لخلايا الجهاز المناعي.ويوفر التوت أيضاً فيتامين "سي"، إلى جانب مركبات نباتية ومضادات أكسدة تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.لكن الأدلة لا تثبت أن زيادة تناول فيتامين "سي" تمنع الإصابة بالأمراض. وقد يساعد تناوله بانتظام في تقليل مدة نزلات البرد وشدة أعراضها بصورة محدودة، وفق معاهد الصحة الوطنية الأميركية.توفر الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والماكريل والرنغة، أحماض "أوميغا 3"، كما تحتوي بعض أنواعها على فيتامين "د".ويرتبط فيتامين "د" بتنظيم الالتهاب ووظائف الجهاز المناعي، بينما تدخل أحماض "أوميغا 3" في عدد من العمليات المرتبطة بالاستجابة الالتهابية.البروكلي والخضراوات الورقيةيجمع البروكلي بين فيتامينات "أ" و"سي" و"ك"، إلى جانب عدد من المركبات النباتية ومضادات الأكسدة.كما توفر الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والكالي والسلق، فيتامينات ومعادن ومركبات نباتية يحتاج إليها الجسم ضمن نظام غذائي متنوع.يحتوي الثوم على مركبات كبريتية، من أبرزها الأليسين. ورغم ترويجه بوصفه داعماً للمناعة، يشير الأميركي للصحة التكميلية والتكاملية إلى أن الأبحاث البشرية المتعلقة بقدرته على الوقاية من العدوى لا تزال محدودة.أما اللوز، فيعد مصدراً لفيتامين "هـ"، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا، كما يؤدي دوراً في وظائف الجهاز المناعي.