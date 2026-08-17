تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

12 وجبة خفيفة تحتوي على ألياف أكثر من الفشار لكل حصة

Lebanon 24
17-08-2026 | 13:14
A-
A+
12 وجبة خفيفة تحتوي على ألياف أكثر من الفشار لكل حصة
12 وجبة خفيفة تحتوي على ألياف أكثر من الفشار لكل حصة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعد الفشار خياراً جيداً للألياف، إذ يحتوي الكوب الواحد على نحو 1.1 غرام، ويمكن أن تصل الكمية إلى 3.3 غرام عند تناول 3 أكواب. لكن بحسب "Verywell Health"، هناك وجبات خفيفة أخرى تمنح الجسم كمية أكبر من الألياف وبطريقة سهلة.

من أبرز الخيارات التفاح مع زبدة المكسرات. فالتفاحة المتوسطة تحتوي على نحو 4.8 غرام من الألياف، وعند إضافة ملعقتين من زبدة الفول السوداني أو اللوز أو غيرها، ترتفع الكمية أكثر، بحسب نوع الزبدة المستخدمة.
Advertisement

وتُعد الخضار مع الحمص خياراً عملياً أيضاً. فنصف كوب من الجزر النيء مع نصف كوب من البروكلي يضيفان نحو 4 إلى 5 غرامات من الألياف، ويمكن رفع القيمة أكثر بإضافة الحمص، الذي يوفر نحو غرامين في كل ملعقتين.

أما توست الحبوب الكاملة مع الأفوكادو، فيمنح وجبة صغيرة ومشبعة تحتوي على نحو 8 غرامات من الألياف، خصوصاً عند استخدام شريحة خبز كامل وإضافة نصف كوب من الأفوكادو المهروس. ويمكن تعزيز الطعم بإضافة القليل من الملح والبهارات والطماطم.

وتبرز حبوب الإدامامي كخيار سريع وغني بالألياف، إذ يحتوي نصف كوب منها على 4 غرامات، بينما يوفر الكوب الكامل نحو 8 غرامات. كما يمكن تناولها مسلوقة أو محمصة مع القليل من الملح أو التوابل.

المكسرات بدورها خيار سهل، خصوصاً اللوز، إذ تحتوي حصة مقدارها أونصة واحدة، أي نحو 25 حبة، على حوالى 4 غرامات من الألياف. ويمكن تناولها نيئة أو محمصة أو ضمن خليط من المكسرات.

ومن الخيارات الحلوة، تأتي التمور مع زبدة المكسرات. فـ4 حبات من تمر "Medjool" مع كمية صغيرة من زبدة المكسرات توفر نحو 5 غرامات من الألياف، لكنها وجبة عالية الطاقة وتحتاج إلى الانتباه للكمية.

وتوفر الإجاصة الواحدة نحو 6.5 غرامات من الألياف، ويمكن تناولها مع قطعة موزاريلا أو القليل من الجبن القريش لزيادة الشبع، حتى لو لم ترتفع كمية الألياف كثيراً.

كما تُعد التوتيات من أغنى الفواكه بالألياف. فكوب من التوت الأحمر يوفر نحو 8 غرامات، وكوب من التوت الأسود نحو 7.6 غرامات، بينما يوفر كوب من التوت الأزرق 3.6 غرامات.

أما القراصيا، فرغم أنها ليست الخيار الأول للكثيرين، فإن ربع كوب منها، أي نحو 5 حبات، يحتوي على 3.1 غرامات من الألياف. ويمكن تناولها وحدها أو مع المكسرات أو الجبن.

وتُعد الحمص المحمص من أقوى الخيارات، إذ يوفر نصف كوب منه 6.2 غرامات من الألياف. ويمكن تحضيره بسهولة عبر تصفية الحمص المعلب، وإضافة زيت الزيتون والملح والتوابل، ثم تحميصه في الفرن.

كذلك يمكن تناول بسكويت الحبوب الكاملة مع زبدة المكسرات، إذ توفر أونصة من البسكويت مع ملعقتين من زبدة المكسرات نحو 5 غرامات من الألياف.

وأخيراً، تُعد بذور القرع خياراً غنياً بالألياف، إذ تحتوي الأونصة الواحدة على 5.2 غرامات. ويمكن تناولها مباشرة أو تحميصها مع القليل من زيت الزيتون والتوابل.
مواضيع ذات صلة
توقفت لشراء وجبة لابنتها.. فربحت 200 ألف دولار
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 01:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب لا يجب تناول وجبة الإفطار بعد التاسعة صباحا
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 01:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد جمّة للفتوش خلال وجبة العشاء.. اكتشفوها
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 01:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرة "درون" إسرائيلية ألقت براميل تحتوي على متفجرات في بيت ياحون
lebanon 24
Lebanon24
18/08/2026 01:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24

التوت الأسود

السودان

الزيتون

الأفوكا

سوداني

توت ⚔️

اصيا

بروك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:36 | 2026-08-17
Lebanon24
13:51 | 2026-08-17
Lebanon24
11:00 | 2026-08-17
Lebanon24
08:00 | 2026-08-17
Lebanon24
06:37 | 2026-08-17
Lebanon24
02:00 | 2026-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24