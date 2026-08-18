تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

المشروبات الغازية العادية أم الدايت.. أيهما أكثر ضرراً للصحة؟

Lebanon 24
18-08-2026 | 15:44
A-
A+
المشروبات الغازية العادية أم الدايت.. أيهما أكثر ضرراً للصحة؟
المشروبات الغازية العادية أم الدايت.. أيهما أكثر ضرراً للصحة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يحتار كثيرون بين المشروبات الغازية العادية والدايت، خصوصاً مع اختلاف تأثير كل منها على الصحة.

Advertisement

فالنوع العادي يحتوي على كميات مرتفعة من السكر، قد تصل إلى 50 أو 60 غراماً في العبوة، ما يرتبط بزيادة خطر السمنة والسكري وأمراض القلب.


أما المشروبات الدايت فتحتوي على سعرات وسكر أقل بكثير، لكنها ليست خالية تماماً من الجدل الصحي.

وتشير بعض الدراسات إلى أن استبدال المشروبات السكرية بالدايت قد يساعد على خفض الوزن، بينما تربط أبحاث أخرى الإفراط في تناول المحليات الصناعية بزيادة الشهية والوزن مع مرور الوقت.

وفي عام 2023، صنفت منظمة الصحة العالمية الأسبارتام، الموجود في عدد من المشروبات الدايت، ضمن المواد "المحتمل أن تكون مسرطنة"، مع التأكيد على عدم وجود دليل قاطع على تسببه بالسرطان عند استهلاكه ضمن الحدود المسموح بها.

وبالنسبة لمرضى السكري، قد تكون المشروبات الدايت خياراً أفضل من العادية لأنها لا ترفع سكر الدم بالطريقة نفسها. لكن الإكثار منها قد يرتبط بمخاوف أخرى، بينها تأثير محتمل في صحة العظام، خاصة لدى الإكثار من المشروبات الغازية الداكنة.

كما أن المشروبات الدايت التي تحتوي على الكافيين قد تؤثر في جودة النوم، خصوصاً عند تناولها في ساعات المساء.

وبالتالي، لا يمكن اعتبار الدايت خياراً صحياً مطلقاً، فيما تبقى المشروبات العادية عالية السكر. والأفضل هو الاعتدال وتقليل استهلاك المشروبات الغازية عموماً.

مواضيع ذات صلة
المياه الغازية أم العادية.. أيهما يرطّب الجسم أكثر؟
lebanon 24
Lebanon24
19/08/2026 02:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي أكثر المشروبات ضرراً على الصحة؟
lebanon 24
Lebanon24
19/08/2026 02:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل من المشروبات الغازية.. هذا ما تفعله بصحة الاطفال!
lebanon 24
Lebanon24
19/08/2026 02:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما يحتوي كافيين أكثر القهوة الساخنة أم الباردة؟
lebanon 24
Lebanon24
19/08/2026 02:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

مع مرور الوقت

منظمة الصحة

ون بين

السكري

الغاز

بارتا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:51 | 2026-08-18
Lebanon24
10:45 | 2026-08-18
Lebanon24
09:19 | 2026-08-18
Lebanon24
08:10 | 2026-08-18
Lebanon24
05:50 | 2026-08-18
Lebanon24
04:29 | 2026-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24