المشروبات الغازية العادية أم الدايت.. أيهما أكثر ضرراً للصحة؟

يحتار كثيرون بين المشروبات العادية والدايت، خصوصاً مع اختلاف تأثير كل منها على الصحة.

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فالنوع العادي يحتوي على كميات مرتفعة من السكر، قد تصل إلى 50 أو 60 غراماً في العبوة، ما يرتبط بزيادة خطر السمنة والسكري وأمراض القلب.





أما المشروبات الدايت فتحتوي على سعرات وسكر أقل بكثير، لكنها ليست خالية تماماً من الجدل الصحي.

وتشير بعض الدراسات إلى أن استبدال المشروبات السكرية بالدايت قد يساعد على خفض الوزن، بينما تربط أبحاث أخرى الإفراط في تناول المحليات الصناعية بزيادة الشهية والوزن .

وفي عام 2023، صنفت الأسبارتام، الموجود في عدد من المشروبات الدايت، ضمن المواد "المحتمل أن تكون مسرطنة"، مع التأكيد على عدم وجود دليل قاطع على تسببه بالسرطان عند استهلاكه ضمن الحدود المسموح بها.

وبالنسبة لمرضى ، قد تكون المشروبات الدايت خياراً أفضل من العادية لأنها لا ترفع سكر بالطريقة نفسها. لكن الإكثار منها قد يرتبط بمخاوف أخرى، بينها تأثير محتمل في صحة العظام، خاصة لدى الإكثار من المشروبات الغازية الداكنة.

كما أن المشروبات الدايت التي تحتوي على الكافيين قد تؤثر في جودة النوم، خصوصاً عند تناولها في ساعات المساء.

وبالتالي، لا يمكن اعتبار الدايت خياراً صحياً مطلقاً، فيما تبقى المشروبات العادية عالية السكر. والأفضل هو الاعتدال وتقليل استهلاك المشروبات الغازية عموماً.