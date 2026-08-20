بعد بلوغكم سن الخمسين.. تجنبوا هذه الأطعمة

عدد موقع "فيري ويل هيلث" 5 أطعمة، ينصح بتجنبها أو الحد من تناولها بعد سن الخمسين.



فما هي هذه الأطعمة؟

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الأطعمة الغنية بالصوديوميعد الإفراط في تناول الملح أحد العوامل المرتبطة بارتفاع ضغط ، الذي يصنف من أكثر الحالات الصحية شيوعا بين كبار السن.وتشير بيانات إلى أن 61 بالمئة من الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر يعانون ارتفاع ضغط الدم.وينصح بالحد من الأطعمة الغنية بالصوديوم، خصوصا رقائق البطاطس والمقرمشات والبيتزا، بما فيها المجمدة، والشوربات المعلبة، وأطباق المعكرونة وصلصاتها المعلبة.الأطعمة الغنية بالدهون المشبعةتزداد أهمية الحد من الدهون المشبعة مع التقدم في العمر، إذ ربطت دراسة بين ارتفاع استهلاكها وزيادة خطر الوفاة، لا سيما الوفيات المرتبطة بأمراض القلب لدى كبار السن.وتوجد الدهون المشبعة بكميات كبيرة في اللحوم الحمراء والمصنعة، مثل النقانق واللحم المقدد، إضافة إلى الزبدة والآيس كريم والأطعمة المقلية والدواجن التي تحتوي على الجلد، فضلا عن زيت جوز وزيت النخيل.الأطعمة الغنية بالسكر المضافيرتبط الإفراط في تناول السكر مع التقدم في العمر بزيادة مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والالتهابات، كما قد يؤثر في الوظائف الإدراكية ويصعب التعافي من الأمراض.ومن أبرز مصادر السكر المضاف المخبوزات والحلويات ومنتجات الألبان المحلاة وحبوب الإفطار، وألواح الوجبات الخفيفة والمشروبات المحلاة، بما فيها المشروبات والقهوة والشاي المحلى.الأطعمة فائقة المعالجةتشكل الأطعمة فائقة المعالجة جزءا كبيرا من الحديث، وغالبا ما تحتوي على كميات مرتفعة من الملح والدهون والسكر.وتشمل هذه الأطعمة دقيق الشوفان سريع التحضير، والخبز المصنع تجاريا، والنقانق، ومعكرونة الرامن سريعة التحضير، وزبدة الفول السوداني المصنعة.الأطعمة عالية السعرات الحراريةينخفض معدل الأيض الأساسي تدريجيا مع التقدم في العمر، مما يعني انخفاض كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم مقارنة بالمراحل العمرية السابقة.ولذلك، قد يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة عالية السعرات ومنخفضة القيمة الغذائية إلى زيادة الوزن ومضاعفات صحية أخرى. (سكاي نيوز)