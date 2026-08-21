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صحة

مواعيد تناول الطعام مُرتبطة بخطر الوفاة.. هذا ما كشفته دراسة جديدة

Lebanon 24
21-08-2026 | 01:00
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مواعيد تناول الطعام مُرتبطة بخطر الوفاة.. هذا ما كشفته دراسة جديدة
مواعيد تناول الطعام مُرتبطة بخطر الوفاة.. هذا ما كشفته دراسة جديدة photos 0
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كشفت دراسة واسعة وجود علاقة بين توقيت تناول الطعام وخطر الوفاة، بما يضيف أدلة علمية جديدة عن تأثير النظام الغذائي في الصحة وطول العمر.
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وأوردت الدراسة انه ارتبط تأخير تناول الوجبة الأولى من اليوم، خصوصا إلى ما بعد الظهر، وتناول آخر سعرات حرارية بعد منتصف الليل، بارتفاع خطر الوفاة، بما في ذلك الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي الدراسة الحديثة، حلل الباحثون بيانات 31,044 شخصا بالغا تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر، شاركوا في المسح الوطني الأميركي للصحة والتغذية بين عامي 1999 و2018. وسجل المشاركون ما تناولوه من أطعمة ومشروبات تحتوي على سعرات حرارية خلال 24 ساعة، بما في ذلك توقيت استهلاكها، ثم ربط الباحثون هذه البيانات بسجلات الوفيات حتى نهاية عام 2019.

وخلال فترة متابعة بلغت في المتوسط 8.6 عام، توفي 7,129 مشاركا، بينهم 2,259 وفاة لأسباب مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبعد أخذ عوامل عدة في الاعتبار، بينها العمر والتدخين والنشاط البدني وجودة النظام الغذائي ومؤشر كتلة الجسم واستهلاك الطاقة والدخل والأمراض الموجودة مسبقًا، ظهر نمط واضح كلما تأخر موعد الوجبة الأولى.

وبالمقارنة مع تناول أول وجبة بين 7 و8 صباحا، ارتبط تناولها بين 8 و10 صباحا بزيادة قدرها 10% في خطر الوفاة لأي سبب.

وارتفعت الزيادة إلى 19% عند تناول أول وجبة بين الساعة 10 صباحا والظهر، وإلى 29% عند تناولها بعد الظهر.

وظهر اتجاه مشابه عند تحليل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

فتناول أول سعرات حرارية بعد الظهر ارتبط بزيادة قدرها 46% في خطر الوفاة بأمراض القلب مقارنة بتناولها بين السابعة والثامنة صباحا.

كما قدر الباحثون أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما، والذين يتناولون أول وجبة في وقت متأخر، قد يكون متوسط العمر المتوقع لديهم أقصر بنحو 2.46 سنة مقارنة بمن يتناولونها بين 7 و8 صباحا.

أما توقيت آخر وجبة، فجاء بنتيجة أكثر إثارة للدهشة، فقد ارتبط تناول آخر وجبة قبل السابعة مساءً بزيادة 13% في خطر الوفاة لأي سبب، بينما ارتبط تناول الطعام بعد منتصف الليل بزيادة قدرها 27%.





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