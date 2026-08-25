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صحة

هل تعتمد فوائد الفيتامينات على وقت تناولها؟

Lebanon 24
25-08-2026 | 07:38
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أظهرت دراسة أجراها باحثون لمعرفة ما إذا كان لوقت تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية تأثير فعلي، وتبين أنه مهم لبعضها، ولكنه غير مهم للعديد من غيرها.
 
وأشار موقع The Conversation، إلى أن المبدأ الأساسي يرتبط بالذوبان. فالفيتامينات الذائبة في الدهون - مثل فيتامينات A، D، Eـ، وK - تمتص بشكل أفضل مع الأطعمة الدهنية، لذلك ينصح بتناولها مع الوجبات. أما الفيتامينات الذائبة في الماء، مثل فيتامين C وفيتامينات مجموعة B، فتمتص حتى على معدة فارغة، لذلك فإن التوقيت أقل أهمية بالنسبة لها.
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أما المعادن، التي قد تتداخل مع بعضها البعض، لذلك وضعها مختلف. فمثلا، قد يعيق الكالسيوم امتصاص الحديد، لذلك يفضل تناول هذه المكملات على فترات متباعدة. وعادة ما يمتص الحديد بشكل أفضل على معدة فارغة، على الرغم من أنه قد يسبب تهيجا في المعدة لدى بعض الأشخاص، لذلك من الأفضل تناوله مع الطعام.

وبالإضافة إلى ذلك يعتبر الارتباط بالصحة العامة مهما أيضا. فمثلا تنشط مجموعة فيتامين B بعض الأشخاص، لذلك ينصح بتجنب تناولها ليلا، بينما يعزز المغنيسيوم، على النقيض، الاسترخاء ويشعر البعض براحة أكبر في المساء. ولكن الأدلة الموثوقة على هذه التأثيرات محدودة.

والاستنتاج الرئيسي للبحثين - يعتبر انتظام تناول المكملات الغذائية لمعظم الناس، أهم من وقت محدد. لأن المكملات الغذائية تفيد عند تناولها بانتظام، و"الوقت الأمثل" هو مسألة راحة وتحمل أكثر من كونه مستندا إلى أسس علمية دقيقة. كما أن المكملات الغذائية ليست بديلا عن نظام غذائي متوازن، وأن معظم الأصحاء الذين يتبعون نظاما غذائيا متنوعا لا يحتاجون إليها أصلا. وعموما من الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية، خاصة الأشخاص الذين يتناولون أدوية أخرى. (روسيا اليوم) 
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