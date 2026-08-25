ماذا يحدث لضغط الدم عند تناول الشوفان يوميًا؟

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ويرتبط ذلك باحتوائه على الألياف القابلة للذوبان "بيتا-غلوكان"، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم، وفقًا لموقع "PubMed".أظهرت مراجعة شملت 21 تجربة وأكثر من 1500 مشارك، أن تناول الشوفان ارتبط بانخفاض ضغط الدم الانقباضي بنحو 2.8 ملم زئبق، مع تأثير أكبر لدى المصابين بارتفاع الضغط.ويُعتقد أن "بيتا-غلوكان" تلعب دورًا أساسيًا في هذه الفائدة، إلى جانب دورها في دعم صحة القلب وتحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع.كما يساهم البوتاسيوم في تقليل تأثير الصوديوم وتخفيف التوتر على الأوعية الدموية، بينما يساعد المغنيسيوم في تنظيم وظائفها وضغط الدم.يمكن تناول نحو 40 غرامًا، أي نصف الجاف، ضمن اليومي، لكن هذه الكمية ليست علاجًا لارتفاع ضغط الدم، إذ تختلف الكميات بين الدراسات.ويُفضّل اختيار الشوفان غير المحلى وتجنب الأنواع الغنية بالسكر والملح، مع إمكانية إضافة الفواكه أو المكسرات غير المملحة والقرفة.