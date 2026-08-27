هذه الأطعمة تُساعد على خفض الكوليسترول وحماية القلب

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يُساعد إدخال بعض الأطعمة البسيطة ومنخفضة التكلفة إلى في الحفاظ على مستويات صحية للكوليسترول ودعم صحة القلب، إلى جانب اتباع نمط حياة متوازن.ويحتاج الجسم إلى لأداء وظائف أساسية، لكن ارتفاع مستوياته قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وبينما لا يمكن عوامل مثل العمر والوراثة، يمكن أن يساعد النظام الغذائي في تحسين مستويات الكوليسترول.وفي هذا الإطار، حددت خبيرة التغذية لوسي كيرشو 5 أطعمة اقتصادية يمكن إدراجها بسهولة ضمن النظام الغذائي:الحمص والبقولياتيوفر الحمص والفاصوليا والعدس مصدرا منخفض التكلفة للبروتين، ويمكن استخدامها بدلا من جزء من اللحوم، خصوصا أن بعض اللحوم الحمراء والمصنّعة تحتوي على كميات مرتفعة من الدهون المشبعة.الأفوكادويحتوي الأفوكادو على الدهون غير المشبعة والألياف، ويمكن أن يكون بديلا مناسبا لبعض الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة. ويمكن إضافته إلى السلطات أو تناوله مع الخبز المحمص.الشوفان والشعيريحتويان على ألياف قابلة للذوبان، من بينها "بيتا غلوكان"، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول. ويفضل اختيار الشوفان غير المحلى، مثل رقائق الشوفان الكاملة، بدلا من المنتجات التي تحتوي على سكر وملح مضافين.السردين والأسماك الزيتيةتحتوي الأسماك الزيتية، مثل السردين والماكريل، على أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تدعم صحة القلب. ويمكن تناولها طازجة أو مجمدة أو معلبة، مع التوصية بتناول حصتين من السمك أسبوعيا، إحداهما من الأسماك الزيتية.التوتيوفر التوت، مثل الفراولة والتوت الأزرق، الألياف ويتميز بانخفاض الدهون المشبعة. ويمكن تناوله مع الزبادي أو الشوفان، فيما يمثل التوت المجمد خيارا اقتصاديا يسهل تخزينه.(روسيا اليوم)