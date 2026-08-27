تحذير من تناول الأفوكادو مع هذه المكملات!

الأفوكادو من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية والألياف والبوتاسيوم والفيتامينات والمعادن، إلا أن تناوله قد لا يكون مناسباً في بعض الحالات، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة أو يعانون من أمراض محددة، وفق تقرير نشره موقع «Verywell Health».

ويحتوي الأفوكادو على كمية متوسطة من فيتامين K، ما يستدعي الانتباه لدى الأشخاص الذين يستخدمون دواء الوارفارين المضاد لتجلط ، إذ إن التغييرات المفاجئة في كمية فيتامين K المتناولة قد تؤثر على فعالية الدواء. وينصح في هذه الحالة بالحفاظ على نمط ثابت من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين K واستشارة الطبيب عند إجراء أي تغييرات غذائية.

كما يحتوي الأفوكادو، خصوصاً عند فرط نضجه، على مركب «التيرامين»، الذي قد يتداخل مع بعض الأدوية، ومنها مثبطات إنزيم MAO ودواء «لينيزوليد»، وقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص. لذلك يُنصح مستخدمو هذه الأدوية باستشارة الطبيب بشأن الكميات المناسبة وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالتيرامين.

خطر ارتفاع البوتاسيوم

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ومن بين الأمور التي تستدعي الحذر أيضاً محتوى الأفوكادو المرتفع نسبياً من البوتاسيوم. ورغم أهمية هذا المعدن لصحة الجسم، فإن ارتفاع مستوياته في الدم قد يشكل خطراً على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المتقدمة أو الذين يتناولون أدوية تزيد من احتباس البوتاسيوم.

ويزداد هذا الأمر أهمية عند تناول الأفوكادو إلى جانب أطعمة أخرى غنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والبطاطس والسبانخ والبقوليات.

ماذا عن الأبيض؟

أما تناول الأفوكادو مع الأرز الأبيض أو الخبز الأبيض، فلا يُعد ضاراً بحد ذاته، لكن خبراء التغذية يفضلون اختيار الحبوب الكاملة للحصول على قيمة غذائية أكبر. وتشمل البدائل الأرز البني والشوفان وخبز القمح الكامل.

وبشكل عام، يبقى الأفوكادو من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، إلا أن الكمية وطريقة تناوله والحالة الصحية للشخص والأدوية التي يستخدمها عوامل مهمة يجب أخذها في الاعتبار لتجنب أي تداخلات أو آثار غير مرغوبة.