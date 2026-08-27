نقص البروتين في الجسم.. علامات تحذيرية لا تتجاهلها

يُعد البروتين من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على العضلات والجلد والإنزيمات والهرمونات، إلا أن عدم الحصول على كمية كافية منه لفترة طويلة قد يؤثر في وظائف الجسم ويؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية، وفقاً لموقع "هيلث لاين".

ويُعتبر الكواشيوركور من أشد أشكال نقص البروتين، ويظهر بصورة أكبر لدى الأطفال في المناطق التي تنتشر فيها سوء التغذية والأنظمة الغذائية غير المتوازنة. وقد تظهر بعض علامات النقص حتى في الحالات الأقل حدة.

ومن أبرز الأعراض والعلامات المرتبطة بنقص البروتين:

تورم الجسم:



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قد يؤدي النقص الحاد في البروتين إلى انخفاض مستويات الألبومين في ، وهو بروتين يساعد على إبقاء السوائل داخل الدموية. وعند انخفاضه قد تتجمع السوائل في الأنسجة، ما يؤدي إلى ظهور تورم وانتفاخ في الجلد.

الكبد الدهني:

يمكن أن يرتبط نقص البروتين بتراكم الدهون داخل خلايا الكبد، وهي حالة تظهر أيضاً ضمن أعراض الكواشيوركور. وتشير الأبحاث إلى أن اضطرابات في ميكروبيوم الأمعاء وبعض وظائف الخلايا قد تكون من العوامل المرتبطة بهذه الحالة.

مشكلات في الشعر والجلد والأظافر:

نظراً إلى أن هذه الأنسجة تعتمد بدرجة كبيرة على البروتين، فإن نقصه قد يؤدي إلى تغيرات في نمو الشعر وبنيته وتساقطه. وفي حالات النقص الحاد قد تظهر أيضاً تغيرات جلدية، مثل التقشر والتشقق وتغير لون بعض المناطق.

فقدان الكتلة العضلية:

عندما لا يحصل الجسم على ما يكفيه من البروتين عبر الغذاء، قد يبدأ باستخدام البروتين المخزن في العضلات لتلبية احتياجات الأنسجة والوظائف الحيوية، ما يؤدي إلى ضعف وضمور الكتلة العضلية. وقد يكون هذا التأثير أكثر وضوحاً لدى كبار السن.

ضعف العظام وزيادة خطر الكسور:



تشير بعض الدراسات إلى وجود ارتباط بين ارتفاع استهلاك البروتين وزيادة كثافة العظام، فيما وجد باحثون أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من البروتين قد يكونون أقل عرضة لبعض كسور العظام.

التأثير في جهاز المناعة:

يحتاج الجسم إلى البروتين لإنتاج الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء التي تؤدي دوراً أساسياً في مقاومة العدوى. وتشير بعض الأبحاث إلى احتمال ارتباط انخفاض تناول البروتين بزيادة خطر الإصابة بالالتهابات، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه العلاقة.

زيادة الشعور بالجوع:

يلعب البروتين دوراً مهماً في تنظيم الشهية والشعور بالشبع. وعند انخفاض استهلاكه، قد تزداد الشهية ويميل الشخص إلى تناول أطعمة غنية بالكربوهيدرات والدهون، ما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى استهلاك سعرات حرارية إضافية وزيادة الوزن.

وبشكل عام، فإن الحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على مصادر كافية من البروتين يساعد في دعم العضلات والعظام والمناعة والعديد من وظائف الجسم، فيما يُفضل استشارة مختص عند الاشتباه بوجود نقص غذائي.