خلطات بسيطة قد تغيّر طريقة ترطيب جسمك

تساعد مجموعة من الفواكه والمكونات الغنية بالماء على تعزيز ترطيب الجسم، إلى جانب تزويده بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ما يجعلها خياراً مناسباً خصوصاً خلال الطقس الحار أو بعد ممارسة الرياضة.

ويُعدّ الجمع بين أنواع مختلفة من الفواكه أو إضافتها إلى مكونات طبيعية طريقة متنوعة ولذيذة لدعم ترطيب الجسم، ومن أبرز هذه التركيبات:

البطيخ والنعناع

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يحتوي البطيخ على نحو 91 في المائة من الماء، إلى جانب البوتاسيوم والمغنيسيوم، مع انخفاض محتواه من السعرات الحرارية. ويمكن إضافة النعناع الطازج إليه، سواء في سلطة تضم قطع البطيخ والنعناع وقليلاً من عصير الليمون، أو من خلال وضعهما في إبريق من الماء المثلج.

الأناناس والفراولة

تحتوي الفراولة على نحو 91 في المائة من الماء، مقابل نحو 85 في المائة في الأناناس، ما يجعل الجمع بينهما خياراً جيداً لدعم الترطيب. كما توفر الفراولة الألياف وحمض الفوليك والمنغنيز وفيتامين «سي»، بينما يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين الذي قد يساعد على الهضم. ويمكن تناولهما طازجين أو تجميدهما وخلطهما مع الماء أو الحليب.

الكانتالوب والشمام العسلي

يسهم الكانتالوب، الذي يحتوي على نحو 90 في المائة من الماء، والشمام العسلي الذي تصل نسبة الماء فيه إلى 91 في المائة، في تعزيز السوائل في الجسم. كما يوفر الكانتالوب الألياف والبيتا كاروتين وفيتاميني «أ» و«سي». ويمكن تناولهما في سلطة فواكه، أو تجميدهما، أو إضافتهما إلى السلطات وتناولهما مع الجبن القريش.

الخوخ والتوت

يحتوي الخوخ على نحو 88 في المائة من الماء، ويُعد مصدراً لفيتاميني «أ» و«سي»، بينما تبلغ نسبة الماء في التوت نحو 86 في المائة، إلى جانب غناه بالألياف. ويمكن الجمع بينهما في طبق واحد أو إضافتهما إلى السلطات والزبادي والشوفان، فضلاً عن استخدامهما في بعض المخبوزات.

الحمضيات

يمنح الجمع بين البرتقال والغريب فروت والليمون مذاقاً منعشاً، إلى جانب محتواها من الماء. ويحتوي الغريب فروت على نحو 88 في المائة من الماء، وهو غني بالألياف والبوتاسيوم، بينما تبلغ نسبة الماء في البرتقال نحو 87 في المائة، ويتميز باحتوائه على مضادات الأكسدة. كما توفر الحمضيات فيتامين «سي»، ويمكن تناولها كسلطة فواكه مع النعناع وعصير الليمون، أو إضافتها إلى المياه .

الليمون الأخضر والخيار

يوفر الخيار نحو 96 في المائة من الماء، في حين يحتوي الليمون الأخضر على نحو 88 في المائة. ويمكن إضافة شرائح الخيار وعصير الليمون إلى الماء للحصول على مشروب منعش وغني بالسوائل، خصوصاً خلال فصل الصيف.

ماء جوز والتوت الأزرق

يحتوي ماء جوز الهند على نحو 95 في المائة من الماء، كما يوفر البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والإلكتروليتات التي تساعد على ترطيب الجسم. وتشير الدراسات إلى أن تناوله بعد ممارسة الرياضة قد يساعد على التعافي. ويمكن إضافة حفنة من التوت الأزرق، الذي تبلغ نسبة الماء فيه نحو 84 في المائة، للحصول على مذاق حلو ومزيد من الترطيب.