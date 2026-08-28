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صحة

لماذا يفشل الرجال في خسارة الوزن؟

Lebanon 24
28-08-2026 | 07:17
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كشفت دراسة حديثة أن الرجال يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن لأنهم يعتقدون أن الحميات الغذائية مخصصة للنساء، ويربطونها بالحرمان، ما يجعلهم أقل إقبالا على برامج إنقاص الوزن.

وأجرى باحثون من جامعة أنجليا روسكين البريطانية مقابلات مع 24 رجلا تزيد أعمارهم على 30 عاما، لاستكشاف تجاربهم مع برامج إنقاص الوزن والعوامل التي تؤثر في قدرتهم على الالتزام بها، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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وأظهرت النتائج أن الرجال ينظرون غالبا إلى الحمية الغذائية باعتبارها مفهوما "أنثويا"، كما يصفونها بأنها تجربة سلبية ترتبط بالقيود الغذائية والفشل في الحفاظ على النتائج على المدى الطويل.

وبيّن الباحثون أن كثيرا من المشاركين يرون الحميات الغذائية برامج قصيرة الأمد يصعب الاستمرار فيها، فيما يشعر بعضهم بالتمرد عندما يطلب منهم التخلي عن أطعمة أو أنماط حياة يستمتعون بها.

وأشارت الدراسة المنشورة في دورية "بلوس وان" إلى أن تجنب استخدام مصطلح "الحمية" في البرامج الموجهة للرجال، واستبداله بمفاهيم تركز على تحسين نمط الحياة وتحقيق نتائج سريعة، قد يشجعهم على المشاركة والاستمرار.

كما وجد الباحثون أن دعم الشريك يؤدي دورا مهما في نجاح الرجال في إنقاص الوزن، إذ أفاد مشاركون بأن زوجاتهم أو شريكاتهم ساعدنهم على اختيار أطعمة صحية والحد من تناول الأطعمة غير الصحية.

وحدد الباحثون عدة عوامل أخرى تسهم في صعوبة إنقاص الرجال لأوزانهم، من بينها ضعف المعرفة بالتغذية والسعرات الحرارية، وضغوط العمل، وساعات العمل الطويلة، إلى جانب اعتقاد بعضهم مسبقا بأن محاولات إنقاص الوزن ستنتهي بالفشل. (سكاي نيوز عربية) 
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