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صحة

كيف تتسبب الحركة والرياضة بالتهاب الأوتار؟

Lebanon 24
28-08-2026 | 10:13
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يعاني العديد من الأشخاص من التهاب الأوتار، وهو تهيج يؤثر في الأجزاء الليفية القوية التي تصل العظام، ما يتسبب بألم ويعوق الحركة.

أوضحت الدكتورة سارة أحمد جمال، اختصاصية طب العظام، أن هذا الالتهاب يعد حالة شائعة تصيب الجهاز الحركي وينتج عن تهيج الوتر المسؤول عن الربط بين العضلات والعظام، بحسب موقع "الكونسلتو". 
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وعن أسباب الإصابة، ذكرت الدكتورة سارة أن السبب غالبًا ما يرجع إلى الإفراط في استخدام الوتر والحركات المتكررة لفترات طويلة أو التعرض المفاجئ للإجهاد. 

كما أن ممارسة الرياضة بطريقة غير صحيحة والتغيرات الطبيعية المرتبطة بالتقدم في السن تزيد من خطر الإصابة. 
 
أما الأعراض الشائعة، فإن الألم حول المفصل هو الأبرز، بحيث يتفاقم مع الاستخدام المتكرر للوتر المصاب أو تحريك المفصل، ما قد يؤثر في القدرة على أداء الأنشطة اليومية أو ممارسة الرياضة بشكل طبيعي. 

وأكدت الدكتورة أهمية استشارة الطبيب المختص عند استمرار الألم أو تكراره للعثور على العلاج المناسب ومنع تفاقم الحالة التي قد تتحول إلى مشكلة مزمنة تضعف الحركة على المدى الطويل. (إرم نيوز)
 
 
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