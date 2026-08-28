5 علامات تكشف فساد البطيخ المقطّع.. احذر تناولها

يُعدّ البطيخ من أكثر الفواكه انتعاشاً في فصل الصيف، بفضل محتواه العالي من الماء وطعمه الخفيف. لكن بعد تقطيعه، يصبح أكثر عرضة للتلف إذا لم يُحفظ بطريقة صحيحة.
ووفقاً لموقع "فيري ويل هيلث
"، هناك 5 علامات واضحة تشير إلى فساد البطيخ المقطّع وضرورة التخلص منه:
ظهور العفن
ظهور بقع بيضاء أو خضراء أو رمادية أو داكنة على البطيخ يدل على فساده. ولا يُنصح بإزالة الجزء المتعفن فقط، لأن العفن قد يمتد إلى أجزاء غير ظاهرة، لذا يُفضل التخلص من الثمرة كاملة.
رائحة حامضة أو كريهة
البطيخ الطازج له رائحة خفيفة وحلوة، بينما تشير الرائحة الحامضة أو المتخمرة أو الكريهة إلى بدء فساده. وفي هذه الحالة، لا تتذوقه للتأكد، بل تخلّص منه.
طبقة لزجة على السطح
يفترض أن يكون البطيخ المقطّع متماسكاً وغنياً بالعصارة. أما ظهور طبقة زلقة أو لزجة على اللب، خصوصاً مع رائحة غير طبيعية، فهو مؤشر على تلفه.
تحول الملمس إلى طري جداً
من الطبيعي أن يفقد البطيخ بعض قرمشته مع الوقت، لكن تحوله إلى قوام متفتت أو شديد الليونة قد يدل على نمو الكائنات الدقيقة المسببة للتلف، ويستدعي التخلص منه.
تغير اللون
قد يتغير لون البطيخ تدريجياً بعد تقطيعه، لكن ظهور بقع أو تغيرات واضحة وغير معتادة في اللون قد يكون علامة على فساده. وعند الشك في صلاحيته، يبقى التخلص منه الخيار الأكثر أماناً.