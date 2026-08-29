هل تساعد الرياضة على تخفيف العصبية والتوتر النفسي؟

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تُعدّ الرياضة من الوسائل البسيطة التي قد تساعد على تخفيف العصبية والتوتر وتحسين الحالة النفسية، إلى جانب فوائدها المعروفة للصحة الجسدية.ويسهم النشاط البدني في تحفيز إفراز الإندورفين، الذي يرتبط بالشعور بالراحة وتحسين المزاج، كما يساعد على خفض مستويات هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول والأدرينالين، ما يمنح الجسم والعقل شعورًا أكبر بالاسترخاء.وتشير المعلومات الصحية إلى أن ممارسة الرياضة لمدة 20 إلى 30 دقيقة يوميًا قد تساعد على تعزيز الهدوء النفسي، فيما يمكن أن تمتد آثارها الإيجابية إلى تحسين جودة النوم والمزاج على المدى .ولا تقتصر فوائد النشاط البدني على تخفيف التوتر، إذ قد يساعد الانتظام في ممارسة الرياضة على تحسين أعراض الاكتئاب، وتعزيز القدرة على التعامل مع الضغوط، فضلًا عن توجيه الطاقة السلبية بطريقة صحية.ومن بين الأنشطة التي قد تساعد على تخفيف العصبية: المشي، والركض، والملاكمة، وقفز الحبل، واليوغا، والتاي تشي، والرقص، والمشي لمسافات طويلة في الطبيعة.ويُنصح باختيار نشاط ممتع يمكن الاستمرار عليه بانتظام، إذ يمكن أن يساعد تحويل الطاقة والتوتر إلى نشاط بدني في تعزيز التوازن النفسي والجسدي وتحسين جودة الحياة.