كيف تتخلص من التهاب الحلق سريعاً؟ خطوات بسيطة قد تساعدك

يُعد التهاب الحلق من المشكلات الصحية الشائعة، وغالباً ما تسببه الفيروسات المسؤولة عن نزلات البرد والإنفلونزا، فيما قد تكون البكتيريا، وخصوصاً المكوّرات العقدية من المجموعة "أ"، مسؤولة عن بعض الحالات، بحسب شبكة " إن".

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ما أعراض التهاب الحلق؟



تشمل الأعراض الأكثر شيوعاً ألماً عند البلع، إلى جانب جفاف الحلق والشعور بخشونته.





وقد تتشابه أعراض الالتهاب الفيروسي مع التهاب الحلق العقدي الناتج عن البكتيريا، إلا أن بعض العلامات قد تشير إلى أن السبب فيروسي، أبرزها:





- السعال.



- سيلان الأنف.



- بحّة الصوت أو تغيره.



- التهاب الملتحمة أو ما يُعرف بـ" الوردية".



ما أسباب التهاب الحلق؟





تُعد الفيروسات السبب الأكثر شيوعاً، لكن التهاب الحلق قد ينتج أيضاً عن البكتيريا العقدية، أو الحساسية، أو التدخين والتعرض للتدخين السلبي.





وفي بعض الحالات، قد يكون السبب عدوى فطرية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة. وقد تترافق هذه العدوى مع فقدان حاسة التذوق، أو الشعور بالخدر في الفم، أو ظهور بقع بيضاء في مؤخرة الحلق، أو مناطق حمراء ملساء داخل الفم، إضافة إلى تشققات أو تقرحات في زوايا الفم. وفي بعض الحالات، قد يكون السبب عدوى فطرية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة. وقد تترافق هذه العدوى مع فقدان حاسة التذوق، أو الشعور بالخدر في الفم، أو ظهور بقع بيضاء في مؤخرة الحلق، أو مناطق حمراء ملساء داخل الفم، إضافة إلى تشققات أو تقرحات في زوايا الفم.





كيف يمكن تخفيف التهاب الحلق؟





يمكن لبعض الخطوات البسيطة المساعدة على تخفيف الأعراض، ومنها مصّ أو أقراص الاستحلاب، واستخدام جهاز لترطيب الهواء، والغرغرة بالماء المالح، وتناول المشروبات الدافئة والإكثار من السوائل.





كذلك، يمكن استخدام العسل لتخفيف السعال، مع استشارة الطبيب بشأن الأدوية التي تُصرف من دون وصفة طبية والمناسبة للحالة.







متى تفيد المضادات الحيوية؟





إذا كان التهاب الحلق ناتجاً عن ، فلن تكون المضادات الحيوية فعّالة، وغالباً ما يتحسن الالتهاب تلقائياً في غضون أسبوع.





كذلك، فإنَّ استخدام المضادات الحيوية من دون حاجة قد يؤدي إلى آثار جانبية، تتراوح بين الطفح الجلدي وردود الفعل التحسسية الشديدة، وصولاً إلى ظهور عدوى مقاومة للمضادات الحيوية.