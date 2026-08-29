تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

كيف تتخلص من التهاب الحلق سريعاً؟ خطوات بسيطة قد تساعدك

Lebanon 24
29-08-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كيف تتخلص من التهاب الحلق سريعاً؟ خطوات بسيطة قد تساعدك
كيف تتخلص من التهاب الحلق سريعاً؟ خطوات بسيطة قد تساعدك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعد التهاب الحلق من المشكلات الصحية الشائعة، وغالباً ما تسببه الفيروسات المسؤولة عن نزلات البرد والإنفلونزا، فيما قد تكون البكتيريا، وخصوصاً المكوّرات العقدية من المجموعة "أ"، مسؤولة عن بعض الحالات، بحسب شبكة "سي إن إن".
Advertisement
 
 
ما أعراض التهاب الحلق؟
 
 
تشمل الأعراض الأكثر شيوعاً ألماً عند البلع، إلى جانب جفاف الحلق والشعور بخشونته.


وقد تتشابه أعراض الالتهاب الفيروسي مع التهاب الحلق العقدي الناتج عن البكتيريا، إلا أن بعض العلامات قد تشير إلى أن السبب فيروسي، أبرزها:


- السعال.

- سيلان الأنف.

- بحّة الصوت أو تغيره.

- التهاب الملتحمة أو ما يُعرف بـ"العين الوردية".
 

ما أسباب التهاب الحلق؟
 

تُعد الفيروسات السبب الأكثر شيوعاً، لكن التهاب الحلق قد ينتج أيضاً عن البكتيريا العقدية، أو الحساسية، أو التدخين والتعرض للتدخين السلبي.


وفي بعض الحالات، قد يكون السبب عدوى فطرية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة. وقد تترافق هذه العدوى مع فقدان حاسة التذوق، أو الشعور بالخدر في الفم، أو ظهور بقع بيضاء في مؤخرة الحلق، أو مناطق حمراء ملساء داخل الفم، إضافة إلى تشققات أو تقرحات في زوايا الفم.


كيف يمكن تخفيف التهاب الحلق؟


يمكن لبعض الخطوات البسيطة المساعدة على تخفيف الأعراض، ومنها مصّ رقائق الثلج أو أقراص الاستحلاب، واستخدام جهاز لترطيب الهواء، والغرغرة بالماء المالح، وتناول المشروبات الدافئة والإكثار من السوائل.


كذلك، يمكن استخدام العسل لتخفيف السعال، مع استشارة الطبيب بشأن الأدوية التي تُصرف من دون وصفة طبية والمناسبة للحالة.


متى تفيد المضادات الحيوية؟


إذا كان التهاب الحلق ناتجاً عن فيروس، فلن تكون المضادات الحيوية فعّالة، وغالباً ما يتحسن الالتهاب تلقائياً في غضون أسبوع.


كذلك، فإنَّ استخدام المضادات الحيوية من دون حاجة قد يؤدي إلى آثار جانبية، تتراوح بين الطفح الجلدي وردود الفعل التحسسية الشديدة، وصولاً إلى ظهور عدوى مقاومة للمضادات الحيوية.


وقد يرتبط استخدامها أيضاً بعدوى "المطثية العسيرة"، التي يمكن أن تسبب إسهالاً شديداً وتؤدي في الحالات الخطرة إلى أضرار بالقولون ومضاعفات تهدد الحياة. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة تناول الآيس كريم عند التهاب الحلق؟.. طبيبة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 02:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
في الحر الشديد.. حيل بسيطة تمنحك انتعاشًا سريعًا
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 02:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حاسوبك بطيء؟ 5 خطوات بسيطة لتسريعه من دون ترقية الـ"RAM"
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 02:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوات بسيطة لتقليل تتبع "ميتا" لبياناتك
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 02:15:48 Lebanon 24 Lebanon 24

رقائق الثلج

الفيروس

سي إن

العين

حسن ا

فيروس

العلا

ساسي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-29
Lebanon24
11:00 | 2026-08-29
Lebanon24
08:00 | 2026-08-29
Lebanon24
06:30 | 2026-08-29
Lebanon24
04:59 | 2026-08-29
Lebanon24
04:00 | 2026-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24