مع انتهاء الصيف.. 6 عادات صحية لا تتخلَّ عنها!

مع اقتراب نهاية الصيف، قد يتراجع الالتزام ببعض العادات الصحية التي تصبح أسهل خلال الأشهر الدافئة، مثل ممارسة الرياضة ، وشرب كميات أكبر من المياه وتناول الفاكهة والخضار.

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وبحسب تقرير نشره موقع "Henry Health"، يمكن الحفاظ على هذه العادات خلال الخريف عبر بعض الخطوات البسيطة، بدلاً من التخلي عنها مع تغير الطقس.





1- حافظ على النشاط البدني



الاستمرار هو العامل الأهم في ممارسة الرياضة. ويمكن الاستعانة بصديق لممارسة التمارين معاً، ما يزيد فرص الالتزام بها.





ولا يشترط ممارسة النشاط البدني لفترة طويلة دفعة واحدة، إذ يمكن تقسيمه إلى فترات تتراوح بين 10 و15 دقيقة خلال اليوم. كما يُفضل اختيار نشاط ممتع لتسهيل الاستمرار فيه.



2- لا تتوقف عن الخروج إلى الهواء الطلق



مع انخفاض درجات الحرارة، يميل البعض إلى قضاء وقت أطول داخل المنزل، لكن تخصيص وقت يومي للخروج إلى الطبيعة قد يكون مفيداً للصحة الجسدية والنفسية.





3- لا تنسَ شرب المياه



قد يقل الشعور بالحاجة إلى المياه مع انتهاء الطقس الحار وتراجع التعرق، لذلك يُنصح بالحفاظ على الترطيب خلال الخريف.





ويمكن وضع زجاجة مياه على المكتب أو في السيارة للتذكير بالشرب، كما يمكن إضافة الفاكهة أو الأعشاب إلى المياه لمن لا يفضلون مذاقها بمفردها.





4- استمر في استخدام واقي الشمس



ليست ضرورية في الصيف فقط، إذ يُنصح باستخدام واقي الشمس على مدار العام حتى عندما لا تكون أشعة الشمس قوية.





كما يمكن الاستمرار في استخدام النظارات الشمسية والقبعات عند قضاء الوقت في الخارج.







5- خصص وقتاً للراحة



لا ينبغي أن يعني انتهاء الصيف العودة إلى جدول مزدحم من دون فترات للراحة.

ويُنصح بتخصيص يوم أو وقت معين خلال الأسبوع للعائلة أو الشريك أو للاسترخاء، والتعامل معه كموعد ثابت.





6- تناول المزيد من الفاكهة والخضار



قد يصبح الحصول على بعض أنواع المنتجات الطازجة أصعب مع تغير الفصول، لكن الفاكهة والخضار المجمدة تشكل بديلاً جيداً، إذ تحتفظ بعناصرها الغذائية ويمكن تخزينها لفترات أطول.