هل الخبز يسبب السمنة؟

قالت أخصائية التغذية في جامعة سيميلويس ، أدريين سابو، إن الكربوهيدرات تعد مصدرًا مهمًا للطاقة، مشيرة إلى أن التوصيات الدولية تدعو إلى أن توفر ما بين 40% و60% من احتياجات الجسم اليومية من الطاقة.

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وأوضحت سابو أن زيادة الوزن لا تحدث لمجرد تناول الخبز أو الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، وإنما عندما يحصل الجسم بصورة مستمرة على سعرات حرارية تفوق حاجته الفعلية.



وأشارت وفقا لموقع "يورونيوز" إلى أن القيمة الغذائية للخبز تختلف بشكل كبير باختلاف نوع الحبوب المستخدمة، لافتة إلى أن الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة يوفر إلى جانب الكربوهيدرات عناصر مهمة مثل الزنك والسيلينيوم والمغنيسيوم، إضافة إلى الألياف والبروتين النباتي.

وبحسب الخبيرة، فإن التعامل مع الكربوهيدرات الموجودة في الخبز بالطريقة نفسها التي يُنظر بها إلى السكر قد يكون مضللًا، نظرًا لاختلاف التركيبة الغذائية، خصوصًا في منتجات الحبوب الكاملة.

وتشير الأدلة العلمية إلى ارتباط تناول الحبوب الكاملة بانخفاض خطر عدد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، من بينها ارتفاع ضغط وأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان القولون والمستقيم.



وانطلاقًا من ذلك، ترى سابو أن تناول خبز الحبوب الكاملة أكثر من مرة خلال اليوم يمكن أن يندرج ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن، شرط مراعاة الاحتياجات الفردية وإجمالي الغذاء المتناول.



كما تقلل الخبيرة من أهمية طريقة تصنيع الخبز مقارنة بنوعية الحبوب المستخدمة، موضحة أن نتائج دراسات سريرية تشير إلى أن مكونات الحبوب وجودتها تلعب الدور الأكبر في تحديد القيمة الصحية للخبز.