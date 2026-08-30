ماذا يحدث لجسمك عند تناول وجبة واحدة يومياً لمدة شهر؟

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ويقوم نظام "OMAD" على الصيام لمدة 23 ساعة متواصلة، مقابل ساعة واحدة لتناول وجبة واحدة يومياً، على ألا تقل عن 1200 إلى 1400 سعرة حرارية لتأمين احتياجات الجسم من العناصر الغذائية. وخلال ساعات الصيام، يُسمح بتناول الماء والمشروبات الخالية من السعرات، مثل الشاي والقهوة السوداء.وأوضحت اختصاصية التغذية جينا هوب أن خسارة الوزن تختلف بحسب السعرات التي يحصل عليها الشخص، مشيرة إلى أن المرأة المتوسطة قد تفقد نحو كيلوغرامين شهرياً، بينما يمكن للرجل أن يخسر قرابة 4 كيلوغرامات خلال الشهر الأول.ومن بين الفوائد المحتملة للصيام ، تحفيز حرق الدهون وتنشيط "الالتهام الذاتي" لتجديد الخلايا، إلى جانب تحسين التركيز وصحة الجهاز الهضمي وتقليل ارتفاعات الأنسولين لدى المصابين بمقدمات .في المقابل، حذرت اختصاصية التغذية أبريل من أن تقييد السعرات بشكل حاد قد يؤدي إلى خسارة الكتلة العضلية، وتراجع كفاءة التمثيل الغذائي، ونقص الفيتامينات والمعادن، إضافة إلى اضطرابات هرمونية، خصوصاً لدى مرحلة انقطاع الطمث.وللحد من المخاطر، ينصح الخبراء بأن تتضمن الوجبة البروتينات، والكربوهيدرات المعقدة، والدهون الصحية والخضروات، مع عدم اتباع النظام بشكل مستمر، وحصره في أيام محدودة شهرياً.