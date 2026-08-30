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صحة

التين أم التمر.. أيهما أغنى بالألياف؟

Lebanon 24
30-08-2026 | 23:00
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يُعدّ التين والتمر من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، لكن محتواهما من الألياف يختلف بحسب تناولهما طازجين أو مجففين.

ووفق خبراء موقع "فيري ويل هيلث"، يتفوق التين المجفف على التمر المجفف في الألياف، إذ تحتوي كل 100 غرام منه على نحو 9.8 غرام، مقابل 6.7 غرام للتمر. أما طازجاً، فيتفوق التمر بفارق بسيط، مع 3.5 غرام من الألياف لكل 100 غرام، مقابل 2.9 غرام في التين.

ويعود ارتفاع تركيز الألياف والعناصر الغذائية في الفواكه المجففة إلى فقدان الماء، إلا أن ذلك يعني أيضاً زيادة السعرات والسكريات، إذ توفر 100 غرام من كل منهما نحو 277 سعرة حرارية، ما يستدعي الاعتدال في تناولها.

ولا تقتصر فوائدهما على الألياف، بل يقدمان فيتامينات B والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، كما يساعدان على دعم الهضم وتعزيز الشعور بالشبع.

وينصح خبراء التغذية بتناولهما مع مصادر البروتين أو الدهون الصحية، مثل الجوز وزبدة المكسرات، أو إضافتهما إلى الشوفان والزبادي.

كما يُنصح الأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم باستشارة الطبيب، نظراً إلى غنى التين بفيتامين K.

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صحة

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