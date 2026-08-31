تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

كم حبة مكسرات تحتاج يوميا؟

Lebanon 24
31-08-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كم حبة مكسرات تحتاج يوميا؟
كم حبة مكسرات تحتاج يوميا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تُعد المكسرات من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، إذ توفر البروتين والألياف والدهون غير المشبعة، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن. لكن كثافتها المرتفعة من السعرات الحرارية تجعل التحكم في حجم الحصة مهماً، خصوصاً عند تناولها يومياً.
Advertisement


وفي مادة نشرتها صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، حددت اختصاصية التغذية تاتيانا سولنتسيفا كميات تقريبية لعدد من أنواع المكسرات المناسبة للبالغين الأصحاء.
ولا تمثل هذه الأرقام معياراً غذائياً عالمياً موحداً، بل توصيات تقريبية قدمتها الاختصاصية، فيما يظل تحديد الحصة بالوزن أكثر دقة بسبب اختلاف أحجام الحبات.

كم حبة تكفي يومياً؟

بحسب سولنتسيفا، يمكن تناول الكميات التالية:

14 نصفاً من الجوز، أي نحو 7 حبات كاملة.
ما بين 22 و23 حبة لوز.
ما بين 16 و18 حبة كاجو.
نحو 49 حبة من لب الفستق.
حفنة صغيرة من البندق أو الفول السوداني.
ما بين 20 و25 غراماً من الصنوبر.
وتتقارب معظم هذه الكميات مع حصة غذائية تزن نحو 28 غراماً، لكن عدد الحبات قد يختلف بحسب الحجم والنوع وطريقة التحضير.

ماذا تقول الإرشادات الغذائية؟

تقدم جمعية القلب الأميركية معياراً عملياً أبسط، إذ تعتبر أن حصة المكسرات الكاملة تعادل حفنة صغيرة أو أونصة واحدة، أي نحو 28 غراماً، مع تفضيل الأنواع غير المملحة.

وبحسب "Harvard Health"، توفر الأونصة الواحدة من معظم المكسرات نحو 160 إلى 200 سعرة حرارية. فعلى سبيل المثال، تعادل أونصة اللوز نحو 18 إلى 22 حبة، وتوفر قرابة 168 سعرة حرارية.
مواضيع ذات صلة
كم يحتاج الجسم من الماء يوميا في الصيف؟
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 12:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حفنة صغيرة يومياً.. ماذا تفعل المكسرات بجسمك؟
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 12:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المكسرات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناولها يوميًا؟
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 12:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
كم ساعة يجب أن تستخدم هاتفك يوميًا؟
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 12:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24

التحكم في

السودان

المعادن

سوداني

تيانا

الروس

الجوز

صنوبر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-08-31
Lebanon24
01:08 | 2026-08-31
Lebanon24
00:45 | 2026-08-31
Lebanon24
23:00 | 2026-08-30
Lebanon24
15:54 | 2026-08-30
Lebanon24
14:00 | 2026-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24