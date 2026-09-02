هل تشرب القهوة بكثرة؟ دراسة تكشف ما قد تفعله بعظامك

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وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون في ، وشملت نحو 10 آلاف امرأة تبلغ أعمارهن 65 عاماً وما فوق، تابع الباحثون المشاركات على مدى 10 سنوات، مع مراقبة استهلاك القهوة والشاي وقياس كثافة في عظام الورك وعنق عظم الفخذ، وهما منطقتان ترتبطان بشكل وثيق بخطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام.وأظهرت النتائج أن تناول كميات معتدلة من القهوة، بمعدل كوبين إلى 3 أكواب يومياً، لم يرتبط بضرر واضح على صحة العظام. لكن النساء اللواتي تناولن أكثر من 5 أكواب يومياً سجلن كثافة عظمية أقل، ما يشير إلى أن الاستهلاك المرتفع جداً قد يحمل آثاراً سلبية.ولاحظ الباحثون أيضاً أن التأثير السلبي المرتبط بالقهوة كان أكثر وضوحاً لدى النساء اللواتي لديهن استهلاك مرتفع للكحول على مدى حياتهن.في المقابل، ارتبط تناول الشاي بارتفاع طفيف في كثافة عظام الورك. ويرجح الباحثون أن مركبات "الكاتيكين" الموجودة في الشاي قد تساعد في تعزيز تكوين العظام والحد من تكسّرها، في حين يمكن للكافيين الموجود في القهوة أن يؤثر في امتصاص الكالسيوم واستقلاب العظام.وشدد الباحثون على أن النتائج لا تعني ضرورة التخلي عن القهوة، إذ لم يظهر الاستهلاك المعتدل ضرراً واضحاً، وإنما تشير إلى أهمية تجنب الإفراط فيها، خصوصاً لدى الفئات الأكثر عرضة لهشاشة العظام.