5 أكواب قهوة يومياً.. سموم الكافيين تفتك بهيكلك العظمي

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كشفت دراسات علمية حديثة عن تأثيرات بالغة الأهمية لتناول كميات مفرطة من الكافيين على الهيكل العظمي، مشيرة إلى أن استهلاك أكثر من 5 أكواب من القهوة يومياً يرتبط ارتباطاً مباشراً بانخفاض ملحوظ في كثافة في العظام، لا سيما لدى النساء الأكبر سناً ومع الإفراط المستمر في المشروبات المنبهة.وأظهرت الأبحاث أن الاستهلاك المعتدل للقهوة لا يُظهر عادة أضراراً جسيمة على الصحة، إلا أن تجاوز حاجز الخمسة أكواب يومياً يغير المعادلة تماماً، إذ يُضعف قدرة الجسم على الحفاظ على صلابة العظام ويزيد من احتمالات تراجع كثافتها على المدى ، مما يجعل الاعتدال كلمة السر لتجنب هذه المخاطر الصحية الصامتة.إفراط الكافيين يدمر عظامك: تجاوز 5 أكواب قهوة يومياً يهدد كثافة الهيكل العظميمفاجأة طبية: الإفراط في القهوة يضعف العظام ويهدد صحة النساء بـ"هشاشة خفية"ضريبة إدمان الكافيين: أكثر من 5 أكواب قهوة يومياً تفقدهم صلابة العظام وتزلزل صحتك