مع اقتراب الخريف: من هم الملزمون بأخذ اللقاحات فوراً؟

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مع اقتراب فصل الخريف وتبدل الأحوال الجوية، تعود تساؤلات الملايين للواجهة بشأن الفئات المستهدفة بالحصول على لقاحي الإنفلونزا الموسمية وفيروس ، لتفادي موجات العدوى التنفسية الحادة التي تصاحب الأشهر الباردة.وتؤكد التوصيات الطبية الرسمية أن الحصول على هذه اللقاحات يمثل الأول لحماية الصحة العامة، وتبرز الحاجة الملحة لها بشكل أساسي لدى الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض الخطيرة، وتضم:- كبار السن: نظراً لضعف جهاز المناعة الطبيعي مع تقدم العمر، مما يجعلهم الأكثر عرضة لدخول المستشفيات.