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صحة

مع اقتراب الخريف: من هم الملزمون بأخذ اللقاحات فوراً؟

Lebanon 24
02-09-2026 | 23:00
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مع اقتراب فصل الخريف وتبدل الأحوال الجوية، تعود تساؤلات الملايين للواجهة بشأن الفئات المستهدفة بالحصول على لقاحي الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، لتفادي موجات العدوى التنفسية الحادة التي تصاحب الأشهر الباردة.
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وتؤكد التوصيات الطبية الرسمية أن الحصول على هذه اللقاحات يمثل خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة، وتبرز الحاجة الملحة لها بشكل أساسي لدى الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض الخطيرة، وتضم:

- كبار السن: نظراً لضعف جهاز المناعة الطبيعي مع تقدم العمر، مما يجعلهم الأكثر عرضة لدخول المستشفيات.
- أصحاب الأمراض المزمنة: المصابون بأمراض القلب، السكري، أمراض الرئة المزمنة (كالربو)، ومرضى الكلى والكبد.
- النساء الحوامل: لحمايتهن وحماية الأجنة من التداعيات الوخيمة للعدوى التنفسية.
- المرضى ذوو المناعة الضعيفة: ومن يخضعون لعلاجات تثبط المناعة.
- القطاع الصحي: العاملون في المجال الطبي بحكم احتكاكهم الدائم بالمصابين ونقل العدوى.

وينصح الخبراء بضرورة تلقي اللقاحات مع بداية فصل الخريف لضمان تكوين أجسام مضادة كافية تسبق ذروة انتشار الفيروسات الشتوية.
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