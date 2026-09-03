هل من رابط جيني بين الصلع وأدوية التخسيس؟

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بعد أن ارتبط تساقط الشعر لدى بعض مستخدمي أدوية إنقاص الوزن بالخسارة السريعة للكيلوغرامات والتغيرات الغذائية المصاحبة لها، تطرح دراسة حديثة تفسيرًا مختلفًا، يشير إلى أن المسار البيولوجي الذي تعمل عليه عقاقير شهيرة مثل "أوزمبيك" و"ويجوفي" قد تكون له علاقة مباشرة بزيادة قابلية بعض الرجال للصلع.ووجد باحثون من مركز لانجون الصحي التابع لكلية غروسمان للطب في أن الرجال الذين لديهم استعداد وراثي للصلع قد يرتفع لديهم خطر تساقط الشعر بنحو 7% مع زيادة النشاط المرتبط بمستقبلات "GLP-1"، وهي المستقبلات التي تستهدفها مجموعة واسعة من أدوية والسمنة الحديثة.ووصف الباحثون النتائج المنشورة في دورية Journal of Investigative Dermatology بأنها تقدم أول دليل جيني على وجود علاقة محتملة بين نشاط هذا المسار والصلع الوراثي لدى الرجال.ظهرت خلال السنوات الماضية شكاوى من ترقق الشعر أو تساقطه لدى بعض الرجال والنساء الذين يستخدمون أدوية إنقاص الوزن.وكان أحد التفسيرات المطروحة أن فقدان الوزن بسرعة يضع الجسم تحت ضغط جسدي وغذائي قد يؤدي إلى تساقط مؤقت للشعر، قبل أن يبدأ بالنمو مجددًا لدى كثير من الأشخاص بعد استقرار الوزن.إلا أن الدراسة الجديدة تشير إلى احتمال وجود عامل آخر لا يعتمد فقط على مقدار الوزن المفقود، وإنما قد يكون مرتبطًا بآلية عمل مستقبلات "GLP-1" نفسها.وللوصول إلى هذه النتيجة، لم يتابع الباحثون مستخدمي "أوزمبيك" أو "ويجوفي" بصورة مباشرة، وإنما لجؤوا إلى تحليل جيني لاختبار العلاقة المحتملة.ركز الفريق على جين "GLP1R"، المرتبط بمستقبل الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1، واستخدم متغيرات جينية ترتبط بزيادة نشاط بوصفها مؤشرًا يحاكي بصورة غير مباشرة التأثير البيولوجي للأدوية المنشطة له.وقارن الباحثون تلك البيانات بالمتغيرات الوراثية المرتبطة بالثعلبة الأندروجينية، المعروفة بالصلع الوراثي، وهي أكثر أنواع تساقط الشعر الوراثي انتشارًا بين الرجال، وتظهر غالبًا في مقدمة الرأس وأعلى فروة الرأس.وأظهرت النتائج ارتباط النشاط الجيني الأعلى لمستقبلات "GLP-1" بزيادة تقدر بنحو 7% في خطر الإصابة بالصلع الوراثي لدى الرجال.وظل الارتباط قائمًا حتى بعد محاولة الباحثين عزل تأثير عوامل أخرى يمكن أن تكون مرتبطة بتساقط الشعر، بينها ارتفاع ضغط ومقاومة الإنسولين وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة لين بيتوخوفا، الأستاذ المساعد في جامعة ، إن النتائج توفر أول رابط جيني بين مسار "GLP-1" وزيادة خطر الصلع لدى الرجال، بعدما ظلت العلاقة محل شكوك وملاحظات من دون دليل جيني واضح.رغم النتائج، يحذر الباحثون من القفز إلى استنتاج أن تناول أدوية مثل "أوزمبيك" و"ويجوفي" يؤدي مباشرة إلى الصلع.فالدراسة لم تكن تجربة سريرية قارنت مستخدمي هذه الأدوية بأشخاص لا يتناولونها، وإنما اعتمدت على متغيرات وراثية تحاكي زيادة نشاط مستقبل "GLP-1"، وهو فارق مهم عند تفسير النتائج.لذلك، فإن نسبة الـ7% لا تعني أن كل رجل يستخدم هذه العقاقير أصبح معرضًا بالضرورة لتساقط شعره بهذه النسبة، وإنما تعكس ارتباطًا جينيًا يحتاج إلى دراسات إضافية لتحديد مدى انطباقه على الاستخدام الفعلي للأدوية.