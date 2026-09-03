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صحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل؟

Lebanon 24
03-09-2026 | 11:00
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يحضر البصل يوميًا على موائد الملايين، سواء داخل الأطباق المطبوخة أو السلطات أو إلى جانب الوجبات، لكن قيمته قد تتجاوز بكثير مجرد إضافة النكهة والرائحة إلى الطعام.

فخلف طبقاته التي تجعل العين تدمع عند تقطيعه، توجد مجموعة من المركبات النباتية ومضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات والمعادن التي تمنحه فوائد غذائية قد لا يعرفها كثيرون.
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وسلط مدرب اللياقة البدنية راج غانباث الضوء على عدد من هذه الفوائد، معتبرًا أن البصل من الأطعمة اليومية التي لا تحظى عادة بالتقدير الذي تستحقه من الناحية الغذائية.
مضاد أكسدة مهم
تأتي مضادات الأكسدة في مقدمة العناصر التي تمنح البصل قيمته الغذائية، إذ يحتوي على مركب نباتي يعرف باسم "الكيرسيتين".

ويعمل هذا المركب كمضاد للأكسدة، ويساعد الجسم في مواجهة الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف.

وأشار غانباث عبر حسابه على "إنستغرام" إلى أن الكيرسيتين يرتبط أيضًا بخصائص مضادة للالتهاب، وقد يكون له دور داعم لصحة القلب، إلى جانب تأثيراته المحتملة في الالتهابات التي تصيب العضلات والمفاصل.

ألياف أكثر مما تتوقع
رغم أن البصل لا يُنظر إليه عادة باعتباره أحد المصادر الرئيسية للألياف، فإنه يمكن أن يضيف كمية منها إلى النظام الغذائي اليومي.

وبحسب غانباث، يمكن أن توفر البصلة الكبيرة ما يتراوح بين غرامين و2.5 غرام من الألياف الغذائية.

وتؤدي الألياف دورًا مهمًا في صحة الجهاز الهضمي، كما تسهم ضمن نظام غذائي متوازن في دعم صحة الأمعاء وتنظيم عملية الهضم.

المركبات التي تجعلك تبكي
أما الرائحة النفاذة والإحساس الذي يجعل العينين تدمعان عند تقطيع البصل، فيرتبطان بمركبات تحتوي على الكبريت.

ورغم الإزعاج الذي قد تسببه أثناء تحضير الطعام، فإن هذه المركبات تعد من المكونات النباتية التي تحظى باهتمام الباحثين بسبب خصائصها البيولوجية.

وأشار غانباث إلى أن المركبات الكبريتية الموجودة في البصل قد تكون مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك تأثيرات محتملة في مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

لكن تناول البصل وحده لا يُعد علاجًا لارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، ولا يغني عن الأدوية أو الإرشادات الطبية الموصوفة لهذه الحالات.

سعرات قليلة وعناصر متعددة
ولا تتوقف القيمة الغذائية للبصل عند الألياف ومضادات الأكسدة، إذ يوفر أيضًا مجموعة من الفيتامينات والمعادن مقابل عدد منخفض نسبيًا من السعرات الحرارية.

وأوضح غانباث أن الحصة المشار إليها تحتوي على نحو 30 سعرة حرارية، إلى جانب فيتامين "سي" وفيتامين "ب 6" والبوتاسيوم بنسب متفاوتة.

وتسهم هذه العناصر في عدد من الوظائف الأساسية للجسم، إذ يرتبط فيتامين "سي" بوظائف المناعة وتكوين الكولاجين، فيما يشارك فيتامين "ب 6" في عمليات الأيض ووظائف الجهاز العصبي، ويؤدي البوتاسيوم دورًا في وظائف العضلات والأعصاب وتنظيم ضغط الدم.

ويتميز البصل كذلك بخلوه طبيعيًا من الغلوتين والدهون ومنتجات الألبان، ما يجعله مكونًا سهل الإدخال في أنماط غذائية مختلفة.
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