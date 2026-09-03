الخفقان وتسارع النبض.. إشارات لا ينبغي للشباب تجاهلها

لم يعد خفقان القلب واضطراب نبضاته مقتصرًا على كبار السن، إذ يلاحظ أطباء تزايد هذه الشكاوى بين الشباب في العشرينات والثلاثينيات، وسط عوامل عدة قد تؤثر في انتظام ضربات القلب.

وبحسب الدكتورة فانيتا أرورا، فإن ارتفاع معدلات رصد هذه الاضطرابات لا يعني بالضرورة زيادة انتشارها، إذ ساهم تطور وسائل التشخيص وانتشار الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة في اكتشاف حالات كانت تمر سابقًا من دون ملاحظة.

الساعات الذكية ترصد اضطرابات النبض

أوضحت أرورا، وفقًا لموقع "هيندوسيان تايمز"، أن الساعات الذكية باتت تسجل تغيرات معدل ضربات القلب، ما يتيح للمستخدمين عرض البيانات على الطبيب والمساعدة في الوصول إلى التشخيص المناسب.

المنبهات والسهر

إلى جانب التكنولوجيا، قد يرتبط اضطراب النبض بالإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة والكافيين والنيكوتين، فضلًا عن بعض المواد المخدرة والكحول، مع اختلاف تأثير هذه المواد من شخص إلى آخر.

كما يمكن لنمط الحياة المزدحم أن يلعب دورًا، إذ إن السهر وقلة النوم والعمل لساعات طويلة والتوتر المستمر قد تؤثر في صحة القلب وانتظام ضرباته.

لكن الخفقان قد يكون أحيانًا مؤشرًا إلى مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص، مثل اضطرابات الغدة الدرقية وارتفاع ضغط وبعض العيوب الخلقية في القلب.

متى يصبح الخفقان مقلقًا؟

لا يشير كل تغير في نبض القلب إلى حالة خطيرة، إلا أن الخفقان المفاجئ والمتكرر، خصوصًا إذا ترافق مع دوار أو ألم في أو ضيق في التنفس، يستدعي الانتباه.

وتنصح أرورا بإجراء تخطيط كهربائية القلب (ECG)، ويفضل خلال ظهور الأعراض إن أمكن، إلى جانب مراجعة لتحديد السبب.