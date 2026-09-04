هذه أسباب تغيّر ضغط الدم خلال ساعات اليوم

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أوضح مختصون أن ضغط لا يبقى ثابتا طوال اليوم، بل يتغير بصورة طبيعية وفقا لإيقاع يومي مرتبط بالنوم والاستيقاظ والنشاط. ويبدأ عادة الضغط بالارتفاع قبل الاستيقاظ بعدة ساعات، ثم يستمر بالارتفاع خلال ساعات النهار، ويصل إلى أعلى مستوياته تقريبا في منتصف اليوم.وبعد فترة الظهيرة يبدأ بالانخفاض تدريجيا خلال المساء، ويكون عادة في أدنى مستوياته أثناء النوم ليلاً.وبحسب موقع "الطبي"، هناك أنماط غير طبيعية لتغير ضغط الدم، من أبرزها:ارتفاع ضغط الدم أثناء الليل.ارتفاع ضغط الدم في ساعات الصباح الباكر.عدم انخفاض ضغط الدم ليلا بنسبة كافية؛ إذ يعتبر انخفاضه بأقل من 10% نمطا غير طبيعي يعرف بعدم الهبوط الليلي الكافي.ويكتسب ارتفاع الضغط خلال الليل أو في ساعات الصباح المبكرة أهمية خاصة، لأن هذا النمط ارتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.أسباب اضطراب نمط ضغط الدمقد يكون نمط الضغط غير المنتظم مرتبطا بعدد من المشكلات الصحية، منها:عدم السيطرة الجيدة على ارتفاع ضغط الدم.انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.أمراض الكلى.اضطرابات الغدة الدرقية.بعض اضطرابات الجهاز العصبي.كما يمكن أن تؤثر عوامل نمط الحياة في ضغط الدم، مثل سوء التغذية، وقلة النشاط البدني، والعمل في النوبات الليلية، والتدخين، وزيادة الوزن أو السمنة، إضافة إلى التوتر والقلق.وقد يؤدي عدم الالتزام بأدوية ضغط الدم أو أدوية انقطاع النفس النومي، أو عدم فاعلية العلاج، إلى اضطراب نمط الضغط.(إرم نيوز)