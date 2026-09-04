بكتيريا "خبيثة" تضر أمعاء الرضع.. هذا ما كشفته آحدث دراسة

اكتشف الباحثون أن هذه بكتيريا المطثية العسيرة (سي ديفيسيل) يمكنها إعادة تشكيل أمعاء الرضيع النامية، وإحداث تغييرات ذات عواقب طويلة الأمد من دون أن تسبب أي أعراض.



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لكن كان يبدو دائما أن الرضع يقاومون تأثير هذه البكتيريا، حتى اكتشف العلماء خطأ هذا الافتراض.



وقال زاكولار من في فيلادلفيا، وهو قائد فريق البحث، في بيان: "هل يعني عدم ظهور أعراض عدم وجود عواقب حقا؟ هل يمكن ‌لكائن ممرض ينتج سموما أن يعيد ‌حقا تشكيل الأمعاء ⁠في طور النمو دون التسبب في أعراض واضحة؟". ولدى البالغين، تسبب السموم التي تنتجها بكتيريا المطثية العسيرة أعراضا تتراوح من الإسهال ‌الشديد إلى التهاب القولون المميت، ويصاب بها حوالي نصف مليون شخص في سنويا، مما يؤدي ‌إلى حوالي 30 ‌ألف وفاة.لكن كان يبدو دائما أن الرضع يقاومون تأثير هذه البكتيريا، حتى اكتشف العلماء خطأ هذا الافتراض.وقال زاكولار من في فيلادلفيا، وهو قائد فريق البحث، في بيان: "هل يعني عدم ظهور أعراض عدم وجود عواقب حقا؟ هل يمكن ‌لكائن ممرض ينتج سموما أن يعيد ‌حقا تشكيل الأمعاء ⁠في طور النمو دون التسبب في أعراض واضحة؟".