تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

نتائج واعدة لعقار مهلوس في الوقاية من تلف الأعصاب

Lebanon 24
04-09-2026 | 16:09
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نتائج واعدة لعقار مهلوس في الوقاية من تلف الأعصاب
نتائج واعدة لعقار مهلوس في الوقاية من تلف الأعصاب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أشارت دراسة إلى إمكانية استخدام عقار السيلوسيبين المهلوس للوقاية من تلف الأعصاب الناتج عن العلاج الكيميائي، وذلك استنادًا إلى تجارب أُجريت على الفئران، بحسب "رويترز".

Advertisement

وأظهرت النتائج أن جرعتين من السيلوسيبين أُعطيتا قبل العلاج الكيميائي ساهمتا في منع فرط الحساسية للبرد، وحماية النهايات العصبية الحسية، والحفاظ على الإحساس باللمس، من دون التأثير في فعالية العلاج الكيميائي ضد الأورام.

ويُعد اعتلال الأعصاب المحيطية أحد الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي، وقد يسبب الألم والخدر والحساسية للبرد وفقدان الإحساس، مع احتمال استمرار هذه الأعراض لفترة طويلة بعد انتهاء العلاج.

كما وجد الباحثون أن السيلوسيبين ساعد في حماية ميتوكوندريا الخلايا العصبية، المسؤولة عن إنتاج الطاقة، من الأضرار الناجمة عن أدوية العلاج الكيميائي.

وقال قائد الدراسة، الدكتور موران أميت من مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس، إن هناك حاجة ملحة إلى علاجات تمنع تلف الأعصاب من دون التأثير في العلاج الكيميائي، مشيرًا إلى أن النتائج توفر مؤشرات حول قدرة السيلوسيبين على حماية الأعصاب قبل حدوث الضرر.

وتمهد هذه النتائج لتجربة سريرية مرتقبة لتقييم السيلوسيبين لدى مرضى يخضعون للعلاج الكيميائي، بهدف معرفة ما إذا كانت النتائج التي ظهرت في المختبر يمكن أن تقلل فعليًا من اعتلال الأعصاب لدى المرضى.

مواضيع ذات صلة
هل اقترب القضاء على الطاعون؟ دراسة تكشف نتائج واعدة
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 01:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
لتعزيز الخصوبة.. مكملٌ واحدٌ يبرز بنتائج واعدة!
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 01:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشال تايمز": ارتفاع تكاليف الرهن العقاري نتيجةً للتوترات الأميركية الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 01:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الزين ومرقص أطلقا حملة الوقاية من الحرائق
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 01:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

مركز إم دي أندرسون للسرطان

جامعة تكساس

رويترز

تكساس

السيل

العلا

جامع

عطية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-09-04
Lebanon24
10:53 | 2026-09-04
Lebanon24
09:28 | 2026-09-04
Lebanon24
06:45 | 2026-09-04
Lebanon24
04:00 | 2026-09-04
Lebanon24
01:00 | 2026-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24