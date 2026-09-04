للنساء بعد سن الأربعين.. 5 عادات يومية قد تضر بصحة الكلى

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مع التقدم في العمر، تصبح العناية بصحة الكلى أكثر أهمية، خصوصًا لدى النساء بعد سن الأربعين، إذ قد تؤثر بعض سلبًا في وظائف الكلى وتزيد خطر الإصابة بمشكلاتها.وبحسب تقرير نشره موقع "NEWS18"، فإن تجنب بعض السلوكيات الخاطئة يساعد في الحفاظ على صحة الكلى والحد من الأمراض المرتبطة بها.ومن أبرز هذه العادات الإفراط في تناول المسكنات من دون استشارة الطبيب، إذ إن استخدامها بشكل غير سليم ولفترات طويلة قد يضر بالكلى.كذلك، تؤدي قلة شرب الماء إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات والتهابات الكلى، لذلك يُنصح بتناول نحو 6 إلى 8 أكواب يوميًا، مع الإشارة إلى أن الالتهابات الشديدة قد تتطور في بعض الحالات إلى تسمم .ويُعد الإفراط في تناول البروتين من العادات التي قد تفرض ضغطًا إضافيًا على الكلى، وقد يؤدي استمرار ذلك إلى زيادة خطر تعرضها للتلف.كما أن كثرة التبول ليلًا قد تشير إلى اضطرابات في وظائف الكلى، ما يستدعي مراجعة الطبيب لتحديد السبب.وينصح الخبراء أيضًا بعدم حبس البول لفترات طويلة، لأن ذلك قد يشجع على نمو البكتيريا وانتقال العدوى إلى الكلى، ما قد يتسبب في أضرار صحية.