تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

للنساء بعد سن الأربعين.. 5 عادات يومية قد تضر بصحة الكلى

Lebanon 24
04-09-2026 | 12:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
للنساء بعد سن الأربعين.. 5 عادات يومية قد تضر بصحة الكلى
للنساء بعد سن الأربعين.. 5 عادات يومية قد تضر بصحة الكلى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع التقدم في العمر، تصبح العناية بصحة الكلى أكثر أهمية، خصوصًا لدى النساء بعد سن الأربعين، إذ قد تؤثر بعض العادات اليومية سلبًا في وظائف الكلى وتزيد خطر الإصابة بمشكلاتها.
Advertisement

وبحسب تقرير نشره موقع "NEWS18"، فإن تجنب بعض السلوكيات الخاطئة يساعد في الحفاظ على صحة الكلى والحد من الأمراض المرتبطة بها.

ومن أبرز هذه العادات الإفراط في تناول المسكنات من دون استشارة الطبيب، إذ إن استخدامها بشكل غير سليم ولفترات طويلة قد يضر بالكلى.

كذلك، تؤدي قلة شرب الماء إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات والتهابات الكلى، لذلك يُنصح بتناول نحو 6 إلى 8 أكواب يوميًا، مع الإشارة إلى أن الالتهابات الشديدة قد تتطور في بعض الحالات إلى تسمم الدم.

ويُعد الإفراط في تناول البروتين من العادات التي قد تفرض ضغطًا إضافيًا على الكلى، وقد يؤدي استمرار ذلك إلى زيادة خطر تعرضها للتلف.

كما أن كثرة التبول ليلًا قد تشير إلى اضطرابات في وظائف الكلى، ما يستدعي مراجعة الطبيب لتحديد السبب.

وينصح الخبراء أيضًا بعدم حبس البول لفترات طويلة، لأن ذلك قد يشجع على نمو البكتيريا وانتقال العدوى إلى الكلى، ما قد يتسبب في أضرار صحية.
مواضيع ذات صلة
عادة يومية تقلل خطر حصى الكلى.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 04:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير...هذه العادات قد ترفع خطر الإصابة بحصوات الكلى
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 04:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تشرب الماء بالطريقة الصحيحة؟ 5 أخطاء يومية قد تؤثر في صحتك
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 04:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
5 عادات يومية قد تفسد جهودك في خسارة الوزن.. تجنبها!
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 04:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

العادات اليومية

بول لي

روتي

الدم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:09 | 2026-09-04
Lebanon24
10:53 | 2026-09-04
Lebanon24
09:28 | 2026-09-04
Lebanon24
06:45 | 2026-09-04
Lebanon24
04:00 | 2026-09-04
Lebanon24
01:00 | 2026-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24