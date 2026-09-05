علماء يربطون النظام الغذائي النباتي بالجاذبية الجسدية.. اليكم آخر الدراسات

تشير مراجعة علمية جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية قد لا يقتصر على فوائده الصحية وفقدان الوزن، بل ربما يرتبط أيضاً بزيادة الجاذبية الجسدية، من خلال تأثيره المحتمل في مظهر البشرة ورائحة الجسم وتكوين الدهون.



وبحسب دراسة نشرها باحثون في دورية (Recent Progress in Nutrition)، فإن الرسائل التقليدية للصحة العامة تركز عادةً على الوقاية من الأمراض وإطالة العمر، بينما قد تكون الدوافع الشخصية لتغيير مرتبطة أكثر بالمظهر والانطباعات الاجتماعية.

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مظهر البشرة

يرى الباحثون أن أحد المسارات المحتملة لتأثير الغذاء في الجاذبية يتمثل في مظهر الوجه والبشرة.



وتشير دراسات إلى أن تناول أطعمة غنية بالكاروتينات، وهي أصباغ صفراء وبرتقالية وحمراء موجودة في العديد من الخضراوات والفواكه، يمكن أن يؤثر في لون البشرة، وقد ارتبط ذلك بحصول الأشخاص على تقييمات أعلى من حيث المظهر الجذاب والصحي.



لكن الباحثين يحذرون من أن تغير لون البشرة المرتبط بالكاروتينات لا يعني بالضرورة تحسن الصحة الداخلية، إذ قد يعمل هذا التغير أساساً كإشارة بصرية يفسرها الآخرون على أنها مؤشر على الصحة والحيوية.



رائحة الجسم

وقد يؤثر النظام الغذائي أيضاً في رائحة الجسم، وأظهرت بعض الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة النباتية قد ترتبط برائحة عرق أكثر قبولاً لدى الرجال مقارنة بالأنظمة التي تحتوي على كميات أكبر من اللحوم، رغم أن نتائج الأبحاث في هذا المجال ليست حاسمة تماماً.



ومن المفارقات أن الثوم، المعروف برائحته النفاذة للنفس، قد يكون له تأثير مختلف على رائحة الجسم.



ووجدت إحدى التجارب أن رائحة أجسام الأشخاص الذين تناولوا الثوم قُيّمت بأنها أكثر وإمتاعاً مقارنة بغيرهم.



الدهون والجاذبية

أما المسار الثالث فيتعلق بتكوين الجسم. ويشير الباحثون إلى أن انخفاض مستويات الدهون في الجسم ارتبط عموماً بتقييمات أعلى للجاذبية لدى الرجال والنساء.



كما لفتوا إلى أن الأنماط الغذائية الغنية بالأطعمة النباتية ترتبط في دراسات سابقة بانخفاض مؤشر كتلة الجسم وبفقدان أكبر للدهون مقارنة ببعض الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة الحيوانية.



ومع ذلك، يؤكد الباحثون أنه لا توجد أدلة مباشرة تثبت أن النظام الغذائي النباتي يغير تكوين الجسم تحديداً بطريقة تجعل الشخص أكثر جاذبية في نظر الآخرين.



المظهر كحافز

وتشير إحدى التجارب التي استعرضها الباحثون إلى أن الأشخاص الذين شاهدوا تصورات شخصية توضح كيف يمكن للتغيرات في لون البشرة الناتجة عن النظام الغذائي أن تؤثر في مظهرهم، تناولوا كميات أكبر من الفواكه والخضراوات على مدى 10 أسابيع مقارنة بأشخاص لم يشاهدوا تلك التصورات.



ويرى الباحثون أن التركيز على الجاذبية قد يكون أكثر تأثيراً لدى الأشخاص الذين يبحثون عن نتائج ملموسة وسريعة، مقارنة بالرسائل التقليدية التي تتحدث عن مخاطر صحية قد تظهر . وراجع الباحثان ديفيد غولدمان، اختصاصي التغذية في جامعة هلسنكي بفنلندا، وماثيو ناغرا، الباحث في التغذية بجامعة كولومبيا في ، أكثر من 30 دراسة تناولت العلاقة بين النظام الغذائي والجاذبية الجسدية.مظهر البشرةيرى الباحثون أن أحد المسارات المحتملة لتأثير الغذاء في الجاذبية يتمثل في مظهر الوجه والبشرة.وتشير دراسات إلى أن تناول أطعمة غنية بالكاروتينات، وهي أصباغ صفراء وبرتقالية وحمراء موجودة في العديد من الخضراوات والفواكه، يمكن أن يؤثر في لون البشرة، وقد ارتبط ذلك بحصول الأشخاص على تقييمات أعلى من حيث المظهر الجذاب والصحي.لكن الباحثين يحذرون من أن تغير لون البشرة المرتبط بالكاروتينات لا يعني بالضرورة تحسن الصحة الداخلية، إذ قد يعمل هذا التغير أساساً كإشارة بصرية يفسرها الآخرون على أنها مؤشر على الصحة والحيوية.رائحة الجسموقد يؤثر النظام الغذائي أيضاً في رائحة الجسم، وأظهرت بعض الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة النباتية قد ترتبط برائحة عرق أكثر قبولاً لدى الرجال مقارنة بالأنظمة التي تحتوي على كميات أكبر من اللحوم، رغم أن نتائج الأبحاث في هذا المجال ليست حاسمة تماماً.ومن المفارقات أن الثوم، المعروف برائحته النفاذة للنفس، قد يكون له تأثير مختلف على رائحة الجسم.ووجدت إحدى التجارب أن رائحة أجسام الأشخاص الذين تناولوا الثوم قُيّمت بأنها أكثر وإمتاعاً مقارنة بغيرهم.الدهون والجاذبيةأما المسار الثالث فيتعلق بتكوين الجسم. ويشير الباحثون إلى أن انخفاض مستويات الدهون في الجسم ارتبط عموماً بتقييمات أعلى للجاذبية لدى الرجال والنساء.كما لفتوا إلى أن الأنماط الغذائية الغنية بالأطعمة النباتية ترتبط في دراسات سابقة بانخفاض مؤشر كتلة الجسم وبفقدان أكبر للدهون مقارنة ببعض الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة الحيوانية.ومع ذلك، يؤكد الباحثون أنه لا توجد أدلة مباشرة تثبت أن النظام الغذائي النباتي يغير تكوين الجسم تحديداً بطريقة تجعل الشخص أكثر جاذبية في نظر الآخرين.المظهر كحافزوتشير إحدى التجارب التي استعرضها الباحثون إلى أن الأشخاص الذين شاهدوا تصورات شخصية توضح كيف يمكن للتغيرات في لون البشرة الناتجة عن النظام الغذائي أن تؤثر في مظهرهم، تناولوا كميات أكبر من الفواكه والخضراوات على مدى 10 أسابيع مقارنة بأشخاص لم يشاهدوا تلك التصورات.ويرى الباحثون أن التركيز على الجاذبية قد يكون أكثر تأثيراً لدى الأشخاص الذين يبحثون عن نتائج ملموسة وسريعة، مقارنة بالرسائل التقليدية التي تتحدث عن مخاطر صحية قد تظهر .

وتخلص الدراسة إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة النباتية قد توفر، إلى جانب فوائدها الصحية المعروفة، حافزاً إضافياً لبعض الأشخاص يتمثل في تحسين مؤشرات مرتبطة بالمظهر والجاذبية، مع التأكيد على أن الأدلة الحالية لا تثبت بشكل مباشر أن تناول الطعام النباتي يجعل الشخص أكثر جاذبية.