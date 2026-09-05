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صحة

هذا ما يجب ان تعرفه عن مرض الشرايين المحيطية

Lebanon 24
05-09-2026 | 04:00
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قد تظهر بعض مشكلات الأوعية الدموية بعيدا عن القلب، وتحديدا في الساقين والقدمين، إذ يمكن لتغيرات في الألم أو حرارة الأطراف أو لون الجلد أن تكون مؤشرا إلى ضعف وصول الدم.
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ولا تعني برودة القدمين أو الشعور بالتنميل وحدهما بالضرورة وجود مرض في الشرايين، لكن تكرار الأعراض أو اجتماع أكثر من علامة يستدعي الانتباه واستشارة الطبيب، بدلا من الاعتماد على التشخيص الذاتي.
ويحدث مرض الشرايين المحيطية عندما تتضيق الشرايين التي تنقل الدم إلى الأطراف، مما يقلل كمية الدم والأكسجين الواصلة إلى عضلات الساقين والقدمين.

ألم يظهر مع المشي

يعد الشعور بألم أو تقلص في عضلات الساق أثناء المشي، ثم تحسنه بعد التوقف والراحة، من أكثر العلامات ارتباطا بمرض الشرايين المحيطية، وفق المعهد الوطني للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة.

ويعرف هذا النمط باسم "العرج المتقطع"، ويحدث عندما تصبح الشرايين المتضيقة غير قادرة على توفير كمية الدم التي تحتاج إليها العضلات أثناء المجهود.

وقد يظهر الألم في ربلة الساق أو الفخذ أو الورك، ثم يختفي عادة بعد دقائق من الراحة، قبل أن يعود عند استئناف المشي أو صعود الدرج.

برودة إحدى القدمين

قد تكون برودة إحدى القدمين أو أسفل إحدى الساقين مقارنة بالطرف الآخر من العلامات التي تستحق الفحص، خصوصا إذا كانت مستمرة أو ترافقها تغيرات في لون الجلد أو ألم.

أما التنميل والوخز، فلهما أسباب عديدة لا ترتبط جميعها بالدورة الدموية، ومن بينها اضطرابات الأعصاب. لذلك لا يمكن الاعتماد عليهما وحدهما لتشخيص مرض الشرايين المحيطية.
تغير لون الجلد

يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى ظهور جلد القدم أو الساق أكثر شحوبا، أو تغير لونه إلى الأزرق أو الأحمر، بحسب جمعية القلب الأميركية.

وتزداد خطورة العلامة إذا حدث تغير اللون بصورة مفاجئة، أو ترافق مع برودة واضحة في الطرف أو ألم شديد، لأن ذلك قد يشير إلى انخفاض حاد في تدفق الدم.

جروح بطيئة الالتئام

تحتاج الأنسجة إلى إمداد مناسب بالدم والأكسجين لإتمام عملية الالتئام، ولذلك قد تكون الجروح أو القروح التي تلتئم ببطء، أو لا تلتئم، في أصابع القدمين أو القدمين والساقين من مؤشرات ضعف تدفق الدم.

لكن بطء التئام الجروح قد يرتبط بأسباب صحية أخرى، مما يجعل التقييم الطبي ضروريا لتحديد السبب، بدلا من افتراض وجود مشكلة في الشرايين.

متى تصبح الحالة طارئة؟

تستدعي بعض الأعراض التوجه العاجل إلى الطوارئ، خصوصا عند ظهور ألم شديد ومفاجئ في الساق أو القدم، أو تحول الطرف فجأة إلى البرودة والشحوب، أو حدوث فقدان للإحساس أو القدرة على الحركة.

وتندرج هذه الأعراض ضمن العلامات المعروفة لنقص التروية الحاد في الأطراف، وهي حالة طبية طارئة تحدث نتيجة انخفاض مفاجئ وشديد في تدفق الدم، وقد تهدد سلامة الطرف إذا تأخر العلاج، وفق جمعية جراحة الأوعية الدموية.

فالساق لا تكشف المشكلة دائما بصورة واضحة؛ إذ قد تبدأ الإشارة بألم يظهر مع الخطوات ويختفي عند التوقف، قبل أن تتطور الأعراض إذا استمر ضعف تدفق الدم.
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