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صحة

الاكتئاب والقلق في الواجهة.. دراسة تحذّر من الإفراط في مواقع التواصل

Lebanon 24
05-09-2026 | 06:30
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الاكتئاب والقلق في الواجهة.. دراسة تحذّر من الإفراط في مواقع التواصل
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أظهرت دراسة جديدة أن رسائل تحذيرية بسيطة تظهر أثناء تصفح وسائل التواصل الاجتماعي قد تساعد الشباب على إدراك مخاطرها وتشجعهم على تقليل الوقت الذي يقضونه عليها.
 
 
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وشملت الدراسة، المنشورة في مجلة "JAMA Health Forum"، أكثر من 1,000 شخص تراوحت أعمارهم بين 13 و29 عاماً، عُرضت عليهم رسائل تحذيرية تتناول مخاطر مرتبطة باستخدام وسائل التواصل، بينها اضطرابات النوم والاكتئاب والقلق وتدهور صورة الجسد والإدمان وتأثيراتها في الصحة النفسية.


وأظهرت النتائج أن هذه التحذيرات رفعت مستوى إدراك المشاركين للمخاطر، فيما أفاد عدد منهم بأنها قد تدفعهم إلى تقليل استخدام المنصات. وكانت الرسائل المتعلقة بالصحة النفسية، خصوصاً الاكتئاب والقلق، من بين الأكثر تأثيراً.


وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة آنا غرومون إن التحذيرات المصممة بشكل جيد يمكن أن تؤثر في السلوك، مشيرة إلى أن ظهورها مباشرة أثناء تصفح المنصات قد يكون وسيلة مناسبة لتنبيه المستخدمين.


لكن الباحثين أوضحوا أن الدراسة لا تثبت أن هذه الرسائل ستؤدي فعلياً إلى خفض الاستخدام على المدى الطويل، معتبرين أنها قد تشكل أداة إضافية لمساعدة الشباب على إدارة وقتهم الرقمي بصورة أكثر صحة. (إرم نيوز)
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