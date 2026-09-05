تجلس لساعات أمام الكمبيوتر؟ هذا ما قد يحدث لظهرك وركبتيك

Advertisement

وأوضح الدكتور فريدريكسون، أستاذ طب الرياضة في ، أن الجلوس لفترات طويلة يبقي عضلات الورك في وضعية ثابتة، ما قد يؤدي إلى تيبسها، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يجلسون 7 أو 8 ساعات يومياً.بدورها، أشارت ماكنيل، مديرة العلاج الطبيعي والوظيفي في "كلية بايلور للطب"، إلى أن شد عضلات الورك أصبح مشكلة شائعة بسبب نمط الحياة الذي يعتمد على الجلوس لفترات طويلة.وقد ينعكس هذا الشد على الركبتين، من خلال زيادة الضغط على صابونة الركبة أثناء الحركة، كما قد يؤثر في طريقة المشي ويؤدي إلى ميل الحوض إلى الأمام وزيادة تقوس أسفل الظهر، ما يسبب الألم والتيبس.وللحد من هذه المشكلات، ينصح الخبراء بتمارين الإطالة وتقوية العضلات وتحسين الحركة، إلى جانب تجنب الجلوس المتواصل. ويوصي فريدريكسون بالنهوض والتحرك لمدة 5 دقائق على الأقل كل نصف ساعة، سواء عبر المشي أو التمدد أو تغيير وضعية العمل.كذلك، يمكن ممارسة تمارين إطالة عضلات الورك لمدة 30 ثانية وتكرارها 3 مرات. وفي حال استمرار الألم أو ظهور صعوبة في الحركة، يُنصح بمراجعة طبيب أو اختصاصي علاج طبيعي لتحديد السبب والعلاج المناسب.