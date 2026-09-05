"الفطر السحري" يدخل عالم علاج السرطان.. اكتشاف يخلط الأوراق

أظهرت دراسة حديثة أُجريت على الفئران أن جرعتين من مادة "السيلوسيبين"، وهي المركب المهلوس الموجود في " السحري"، قد تساعدان في حماية الأعصاب من التلف الناتج عن العلاج الكيميائي، من دون تقليل فعالية العلاج ضد الأورام.

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وأجرى باحثون من مركز "إم. دي. أندرسون" للسرطان التابع لجامعة الدراسة، ووجدوا أن "السيلوسيبين" ساعد في منع فرط الحساسية للبرد والحفاظ على النهايات العصبية والإحساس باللمس، إضافة إلى حماية "الميتوكوندريا" داخل الخلايا العصبية.





وبحسب النتائج، قد يرتبط هذا التأثير بتنشيط مستقبلات السيروتونين "5-HT2A". ولاحظ الباحثون أن مركباً غير مهلوس يستهدف المستقبلات نفسها حقق تأثيراً وقائياً مشابهاً، ما يفتح الباب أمام تطوير أدوية لحماية الأعصاب من دون التسبب بتأثيرات مهلوسة.





وقال قائد ، الدكتور موران أميت، إن هذه النتائج قد تمهد لتطوير علاجات تمنع تلف الأعصاب قبل حدوثه، بدلاً من الاكتفاء بعلاج الأعراض بعد تحولها إلى مشكلة مزمنة.