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صحة

تحذير صحي داخل المنزل.. لا تستخدم المطهّر بهذه الطريقة

Lebanon 24
05-09-2026 | 16:00
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يحذّر خبراء من خطأ شائع في تنظيف المنزل، يتمثل في استخدام المطهرات مباشرة على الأسطح المتسخة، مؤكدين أن الماء والصابون يجب أن يكونا الخطوة الأولى في معظم الحالات.
 
 
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وبحسب تقرير لشبكة "CNN"، فإن رش المطهر على سطح مغطى بالدهون أو بقايا الطعام قد يمنعه من الوصول إلى الجراثيم والقضاء عليها، لأن طبقة الأوساخ تشكل حاجزاً بين المادة الكيميائية والميكروبات.


وتوضح أليسيا مكارثي، المتخصصة في الكيمياء الآمنة بمعهد "الحد من استخدام المواد السامة" (TURI)، أن المطهر يحتاج إلى ملامسة الجراثيم مباشرة حتى يكون فعالاً، لذلك يجب تنظيف السطح جيداً قبل استخدامه.


ولا يقتصر الخطأ على ذلك، إذ تشير هيذر تيني، مديرة العلوم والسياسات في المعهد، إلى أن رش المطهر ثم مسحه فوراً قد يجعله بلا فائدة، لأن بعض المنتجات تحتاج إلى البقاء على السطح مدة محددة حتى تتمكن من أداء وظيفتها.


ورغم الانتشار الواسع للمطهرات منذ جائحة "كوفيد-19"، يؤكد الخبراء أن الماء والصابون يكفيان في كثير من الحالات المنزلية، إذ يساعد الفرك والشطف على إزالة الفيروسات والبكتيريا من الأسطح.


وتقول عالمة الأحياء الدقيقة إيريكا هارتمان إن كثيرين لا يميزون بين التنظيف والتطهير. ففي الحالات التي تشمل التعامل مع الدجاج النيء أو وجود عامل ممرض معدٍ في المنزل، قد يكون التطهير ضرورياً، أما في معظم الحالات فيكفي التنظيف الجيد بالماء والصابون.
 

وينصح الخبراء أيضاً بتنظيف الأماكن كثيرة اللمس، مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة، قبل استخدام المطهر عليها عند الحاجة.


وهناك وسيلة أخرى للتنظيف والتعقيم من دون مواد كيميائية، وهي أنظمة البخار الجاف التي تستخدم درجات حرارة تتراوح بين 93 و149 درجة مئوية للقضاء على الجراثيم وعث الغبار والعفن.


لكن استخدام البخار شديد الحرارة يتطلب الحذر، إذ قد يسبب حروقاً في الجلد، كما يمكن أن يتلف بعض أنواع البلاستيك والطلاء والطبقات الواقية على الأرضيات الخشبية والأسطح الحجرية. 
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