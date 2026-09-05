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صحة

7 عادات يومية تدمّر دماغك ببطء.. احذرها!

Lebanon 24
05-09-2026 | 23:00
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7 عادات يومية تدمّر دماغك ببطء.. احذرها!
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حذّر خبراء في الصحة والأعصاب من 7 عادات يومية شائعة قد تبدو غير مؤذية، لكنها قد تؤثر سلباً في صحة الدماغ والتركيز والذاكرة على المدى الطويل، وفق تقرير نشرته مجلة "Real Simple".
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وتأتي في مقدمة هذه العادات قلة التواصل الاجتماعي، إذ قد تؤدي العزلة والوحدة إلى آثار سلبية في الصحة النفسية والدماغية.
 
 
كذلك، حذّر الخبراء من الإفراط في استخدام الشاشات، ولا سيما التصفح المستمر ومتابعة الإشعارات، لما يسببه ذلك من تشتت وصعوبة في التركيز واضطرابات في النوم، خصوصاً عند استخدام الأجهزة ليلاً.


وتشمل القائمة أيضاً عدم التعرض بشكل كافٍ لضوء الشمس، الذي يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية والنوم والمزاج، إضافة إلى إهمال تحفيز الدماغ. وينصح الخبراء بالقراءة وحل الألغاز وممارسة الأنشطة الإبداعية للمساعدة في الحفاظ على نشاط الدماغ ومرونته.


ومن العادات الضارة أيضاً الاستماع إلى الموسيقى بصوت مرتفع عبر سماعات الأذن، إذ قد يتسبب ذلك بتلف في الأذن الداخلية وفقدان السمع، ما يزيد العبء على الدماغ في معالجة الأصوات، وقد ينعكس مع الوقت على الذاكرة والتفكير.


وحذّر التقرير كذلك من الإفراط في تناول الملح، لما قد يسببه من ارتفاع ضغط الدم والتأثير في الأوعية الدموية المغذية للدماغ، فضلاً عن ارتباطه بزيادة الالتهابات في الجسم.


أما العادة السابعة فهي تعدد المهام. فالدماغ لا يؤدي المهام المعقدة في الوقت نفسه، بل ينتقل سريعاً بينها، ما يستهلك طاقة أكبر ويزيد الأخطاء والتوتر، وقد يؤدي إلى ضعف التركيز والنسيان.


ووفق الخبراء، فإن الحد من هذه العادات، عبر تعزيز التواصل الاجتماعي، وتقليل وقت الشاشات، والتعرض للضوء الطبيعي، وتنشيط العقل، وحماية السمع، وتقليل الملح، والتركيز على مهمة واحدة في كل مرة، يمكن أن يساعد في دعم صحة الدماغ على المدى الطويل.
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