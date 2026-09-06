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صحة

سرّ في البقوليات.. دراسة تربطها بانخفاض خطر ضغط الدم

Lebanon 24
06-09-2026 | 05:00
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قد يساعد تناول البقوليات وفول الصويا ومنتجاته بانتظام في خفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفق تحليل علمي واسع شمل بيانات مئات الآلاف من الأشخاص.
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وأظهرت الدراسة، المنشورة في دورية "بي إم جي للتغذية والوقاية والصحة"، أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من البقوليات وأغذية الصويا كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بمن استهلكوا كميات أقل.


واعتمد الباحثون على مراجعة وتحليل نتائج دراسات أُجريت في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا، وتابعت الأنظمة الغذائية للمشاركين وحالات الإصابة الجديدة بارتفاع ضغط الدم.


وفي ما يتعلق بالبقوليات، شمل التحليل 10 دراسات ضمت نحو 310 آلاف شخص، وسُجلت بينهم أكثر من 86 ألف حالة إصابة بارتفاع ضغط الدم. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الأكثر استهلاكاً للبقوليات انخفض لديهم خطر الإصابة بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالأقل استهلاكاً.


كذلك، ارتبطت كل زيادة بمقدار 100 غرام يومياً من البقوليات بانخفاض نسبي في الخطر بنحو 12 بالمئة، فيما وصل الانخفاض إلى نحو 30 بالمئة عند استهلاك قرابة 170 غراماً يومياً.
 
 
مع هذا، فقد أكد الباحثون أن هذه الكمية لا تمثل توصية طبية ثابتة للجميع، وفق ما ذكرت الدراسة.


أما بالنسبة إلى فول الصويا ومنتجاته، فشمل التحليل 7 دراسات ضمت أكثر من 278 ألف شخص. وتبين أن الأشخاص الأكثر استهلاكاً لهذه الأغذية كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 19 بالمئة.


وتركزت الفائدة الأكبر عند استهلاك ما بين 60 و80 غراماً من أغذية الصويا يومياً، إذ ارتبط ذلك بانخفاض الخطر بنحو 28 إلى 29 بالمئة، قبل أن تستقر النتائج عند الكميات الأعلى.


وأوضح الباحثون أن البقوليات، مثل العدس والفاصوليا والبازلاء والحمص، إضافة إلى فول الصويا، غنية بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والبروتين النباتي، وهي عناصر قد تسهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.


ومع ذلك، شدد الباحثون على أن الدراسة تثبت وجود ارتباط بين تناول هذه الأطعمة وانخفاض خطر ارتفاع ضغط الدم، لكنها لا تؤكد وجود علاقة سببية مباشرة، نظراً إلى اعتمادها على دراسات رصدية وإمكان تأثر النتائج بعوامل أخرى مرتبطة بنمط الحياة.


وأشار الباحثون إلى أن النتائج لا تعني أن البقوليات والصويا تمنعان ارتفاع ضغط الدم بصورة مؤكدة أو أنهما بديل عن العلاج الطبي، لكنها تدعم إدراجهما ضمن نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية. (سكاي نيوز عربية)
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