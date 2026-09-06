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صحة

قد يبدأ مبكرا قبل ظهور أعراضه بعقود.. إحذروا هذا المرض الصامت

Lebanon 24
06-09-2026 | 07:51
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قد يبدأ مبكرا قبل ظهور أعراضه بعقود.. إحذروا هذا المرض الصامت
قد يبدأ مبكرا قبل ظهور أعراضه بعقود.. إحذروا هذا المرض الصامت photos 0
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وجد باحثون أن تصلب الشرايين قد يبدأ في سن مبكرة ويستمر في التطور لسنوات طويلة من دون أعراض، ما يعني أن المرض المرتبط بالنوبات القلبية قد يكون موجودا قبل عقود من ظهور مضاعفاته. 
 
وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون من الدنمارك وإسبانيا، 16808 بالغين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاما، لم يكن أي منهم مصابا بأمراض القلب والأوعية الدموية معروفة.
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وأظهرت فحوص التصوير الكاملة، التي توفرت لـ13186 مشاركا، وجود علامات على تصلب الشرايين لدى أكثر من 57% منهم. وظهر المرض حتى بين أصغر المشاركين، إذ كان موجودا لدى نحو واحد من كل 13 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما.

وارتفع انتشار المرض مع التقدم في العمر. ففي الثلاثينيات، ظهرت لويحات في الشرايين لدى 34.6% من الرجال و21.3% من النساء. كما وجد الباحثون أن المرض يبدأ لدى الرجال قبل النساء بنحو 5 إلى 10 سنوات، بينما ترتفع معدلاته لدى النساء بصورة أسرع خلال منتصف العمر.

وبحلول سن 60 إلى 70 عاما، لم تظهر أي لويحات لدى 1.9% فقط من الرجال و8.1% من النساء. كما أصبحت اللويحات أكثر انتشارا في الشرايين التي شملها الفحص، إذ ظهرت في الشرايين السباتية بالرقبة والشرايين الفخذية في الساقين والشرايين التاجية في القلب لدى 56.3% من الرجال و30.7% من النساء في هذه الفئة العمرية.
 
ويحدث تصلب الشرايين عندما تتراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى داخل جدران الشرايين، فتتشكل اللويحات التي يمكن أن تضيق مجرى الدم أو تتمزق وتؤدي إلى تكوّن جلطة، ما قد يسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأظهرت الدراسة أيضا وجود فجوة بين وجود المرض فعليا وبين تقديرات الخطر التقليدية. فعند مقارنة نتائج التصوير بأداة SCORE2 المستخدمة لتقدير خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال عشر سنوات، تبين أن كثيرا من الأشخاص الذين لديهم تصلب شرايين لم يصنفوا ضمن فئة الخطر المرتفع.

وبين المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، لم تحدد أداة SCORE2 سوى 1.9% من المصابين بتصلب الشرايين الصامت باعتبارهم من أصحاب الخطر المرتفع. (روسيا اليوم) 
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