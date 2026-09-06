الأرز قد يسرّع النوم.. دراسة تكشف "أفضل وقت" لتناوله

أشارت دراسة علمية إلى أن نوع الطعام وتوقيت تناوله قد يؤثران في سرعة الاستغراق في النوم، إذ تبين أن الوجبات الغنية بالكربوهيدرات وذات المؤشر المرتفع قد تساعد الأشخاص الأصحاء على النوم بشكل أسرع عند تناولها قبل نحو 4 ساعات من موعد النوم.

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وأجرى باحثون من الدراسة، التي نشرتها "المجلة الأميركية للتغذية السريرية"، على 12 رجلاً يتمتعون بصحة جيدة، تراوحت أعمارهم بين 18 و35 عاماً.

وخلال التجربة، تناول المشاركون وجبات متساوية من حيث السعرات الحرارية، لكنها اختلفت في المؤشر السكري بسبب استخدام نوعين من .



وأظهرت النتائج أن متوسط الوقت اللازم للنوم بلغ 9 دقائق بعد تناول الأرز مرتفع المؤشر السكري، مقارنة بـ17.5 دقيقة بعد تناول الأرز منخفض المؤشر.

ولاحظ الباحثون أيضاً أن توقيت تناول الطعام كان له تأثير، إذ ساعد تناول الوجبة مرتفعة المؤشر السكري قبل 4 ساعات من النوم على الاستغراق فيه خلال 9 دقائق، مقابل 14.6 دقيقة عند تناولها قبل ساعة فقط.

ويرجح الباحثون أن يكون السبب مرتبطاً بتأثير الكربوهيدرات في مستويات "التريبتوفان"، وهو حمض أميني يساهم في إنتاج السيروتونين، الذي يرتبط بتنظيم النوم.

ومع ذلك، لم تُظهر الدراسة تحسناً في مؤشرات النوم الأخرى، ما يشير إلى أن التأثير يقتصر على سرعة الدخول في النوم، وليس بالضرورة على جودة النوم .

ويحذر الباحثون من تعميم النتائج، نظراً إلى محدودية الدراسة وصغر عدد المشاركين واقتصارها على رجال أصحاء، مؤكدين الحاجة إلى أبحاث إضافية لمعرفة مدى انطباق هذه النتائج على الأشخاص الذين يعانون مشكلات أو اضطرابات في النوم.