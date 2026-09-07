هل ترتبط أدوية إنقاص الوزن بتساقط الشعر لدى الرجال؟

كشفت دراسة حديثة عن ارتباط محتمل بين استخدام أدوية GLP-1 الشائعة لعلاج والسمنة، وبين زيادة خطر الإصابة بتساقط الشعر النمطي لدى الرجال الذين لديهم استعداد وراثي لهذه الحالة.

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وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها باحثون في مركز لانغون الطبي بجامعة ، أن الرجال الذين يحملون عوامل وراثية مرتبطة بالثعلبة الأندروجينية، وهي الشكل الأكثر شيوعا من تساقط الشعر لدى الرجال، قد يواجهون زيادة قدرها 7% في خطر فقدان الشعر عند استخدام أدوية من فئة محفزات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 "GLP-1"، مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي" و"زيبباوند".



وركز الباحثون على جين GLP1R، الذي يرتبط بإنتاج بروتينات مستقبلات GLP-1 في الجسم. ويستخدم نشاط هذا الجين مؤشرا على مستوى نشاط مستقبلات GLP-1، إذ يعني ارتفاع نشاطه زيادة عدد هذه المستقبلات.



وقارن الباحثون البيانات الجينية المرتبطة بنشاط GLP1R بالبيانات الجينية لدى الرجال المصابين بالثعلبة الأندروجينية، وهي حالة وراثية تؤدي إلى تساقط الشعر تدريجيا، غالبا من مقدمة الرأس ومنطقة أعلى فروة الرأس.



وأظهرت المقارنة وجود ارتباط بين زيادة نشاط GLP1R والاستعداد للإصابة بالثعلبة الأندروجينية، ما يشير إلى احتمال وجود صلة بيولوجية بين نشاط GLP-1 وتساقط الشعر.