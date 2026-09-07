مفاجأة عن القهوة.. إليكم ما أظهرته دراسة جديدة

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وحللت الدراسة، المنشورة في دورية "The Journal of Nutrition"، بيانات 46,222 بالغاً في ، تبلغ أعمارهم 20 عاماً فأكثر، جُمعت بين عامي 1999 و2018.وأظهرت النتائج أن شرب كوب واحد على الأقل من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً ارتبط بانخفاض خطر الوفاة لجميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16%، لترتفع النسبة إلى 17% لدى من يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً.في المقابل، لم تظهر فوائد إضافية عند تجاوز ثلاثة أكواب يومياً، كما تراجعت الفائدة المرتبطة بأمراض القلب مع ارتفاع الاستهلاك.كذلك، ارتبط شرب القهوة السوداء أو القهوة التي تحتوي على كميات قليلة من السكر والدهون المشبعة بانخفاض خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 14% مقارنة بعدم شرب القهوة، بينما لم تظهر هذه الفائدة لدى من يضيفون كميات كبيرة من السكر والدهون المشبعة.ورغم أن الدراسة لا تثبت أن القهوة تطيل العمر بشكل مباشر، فإن نتائجها تشير إلى أن تناولها مع الحد من السكر والإضافات الدسمة قد يكون الخيار الأفضل للاستفادة من فوائدها المحتملة.