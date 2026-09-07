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صحة

مفاجأة عن القهوة.. إليكم ما أظهرته دراسة جديدة

Lebanon 24
07-09-2026 | 08:00
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مفاجأة عن القهوة.. إليكم ما أظهرته دراسة جديدة
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كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة السوداء بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، بما في ذلك الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، فيما قد تؤدي إضافة كميات كبيرة من السكر والدهون المشبعة إلى تقليل هذه الفوائد.

وحللت الدراسة، المنشورة في دورية "The Journal of Nutrition"، بيانات 46,222 بالغاً في الولايات المتحدة، تبلغ أعمارهم 20 عاماً فأكثر، جُمعت بين عامي 1999 و2018.
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وأظهرت النتائج أن شرب كوب واحد على الأقل من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً ارتبط بانخفاض خطر الوفاة لجميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16%، لترتفع النسبة إلى 17% لدى من يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً.

في المقابل، لم تظهر فوائد إضافية عند تجاوز ثلاثة أكواب يومياً، كما تراجعت الفائدة المرتبطة بأمراض القلب مع ارتفاع الاستهلاك.

كذلك، ارتبط شرب القهوة السوداء أو القهوة التي تحتوي على كميات قليلة من السكر والدهون المشبعة بانخفاض خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 14% مقارنة بعدم شرب القهوة، بينما لم تظهر هذه الفائدة لدى من يضيفون كميات كبيرة من السكر والدهون المشبعة.

ورغم أن الدراسة لا تثبت أن القهوة تطيل العمر بشكل مباشر، فإن نتائجها تشير إلى أن تناولها مع الحد من السكر والإضافات الدسمة قد يكون الخيار الأفضل للاستفادة من فوائدها المحتملة.
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